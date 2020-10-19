千禧世代較窮 持有不到5%財富

根據美國 聯準會（Fed）的數據，儘管千禧世代在美國勞動人口的占比最高，但截至今年上半年為止，這個年齡層僅持有美國4.6%的財富，不到「嬰兒潮世代」的十分之一。雪上加霜的是，新冠肺炎疫情 重創這個族群的財務狀況，進一步擴大世代間的財富差距。

財經網站CNBC引述Fed數據報導，嬰兒潮世代掌控美國逾53%的財富，之後的X世代則持有逾25%財富，比嬰兒潮世代更年長的沉默世代則持有約17%。Fed今年初從年齡、階級及種族等層面分析美國民眾的財富。

較年長的世代通常比年輕世代更富有，畢竟長者有更長時間賺錢和累積資產，然而Fed的資料更顯示，千禧世代握有的財富，比嬰兒潮世代在他們這個年紀時還少。

在1989年，嬰兒潮世代約莫與現今的千禧世代同齡，但當時嬰兒潮世代掌管全美21%的財富，比現今的千禧世代高出近四倍。

許多先前發布的報告都顯示，儘管千禧世代教育 程度更高，但若以人生階段為比較基準，千禧世代的財務狀況，比他們的父母和祖父母都差。

新冠疫情更擴大貧富差距，儘管美國經濟各領域都飽受疫情衝擊，但其中又屬零售、教育及旅宿等低薪產業受創最深，工作機會流失最多，而這些產業的人力又以千禧世代、女性、及少數族裔為多數。此外，過去幾個月美股大漲，千禧世代並未雨露均霑，千禧世代僅持有約2%的股票和共同基金等資產。