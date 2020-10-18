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OPEC+減產保價 壓力大

編譯任中原／綜合報導
新冠肺炎疫情再度升高，且利比亞增產，導致OPEC+的「減產保價」行動承受重大壓力。（路透）
新冠肺炎疫情再度升高，且利比亞增產，導致OPEC+的「減產保價」行動承受重大壓力。（路透）

油國組織與夥伴國（OPEC+）將於19日召開聯合部長級監督委員會（JMMC）會議，雖不會做出新的產量決議，但面對新冠肺炎疫情再度升高與利比亞增產，使OPEC+「減產保價」行動承受重大壓力。

這次會議不會做出新的產量決議，要等到12月1日時才會決定。OPEC+已經從10月起增加原油供給量每天200萬桶，且依照減產協定明年元月起將再增加190萬桶。

OPEC秘書長巴金多承認目前需求「貧血」，因此OPEC+將採取行動以防止「舊病復發」。OPEC內部報告顯示有可能再度出現供給過剩，各國代表私下也承認在12月初的決策會議上，不排除延後增產。但多個產油國需靠增產來增加收入，因此延後增產也不容易達成協議。

最近油價出現一些曙光。國際能源總署估計，全球原油需求量已經回升到疫情之前94%的水準，庫存量正在下降。中國大陸從夏季就開始增加採購量，印度煉油廠也在加緊開工中。

摩科瑞能源集團、摩根大通及IEA等機構都提醒OPEC+不要輕易增產，強調油市仍然脆弱，不易吸收新增的供給量。

維多集團與托克集團兩大原油貿易商指出，需求要回到之前的水準，可能需要兩年；OPEC+還須繼續壓低全球原油庫存，避免油價再度崩跌。

另外不受減產協定約束的利比亞最近幾周的產量便增加四倍，達到每天50萬桶，IEA預估年底前日產量還會再增加20萬桶，則是OPEC+應延後增產的另一項原因。

在庫存方面，OPEC+目前預測明年每天將減少190萬桶；但貢沃爾貿易公司表示，如果明年元月如期增產，全球原油庫存便不會進一步減少。OPEC+內部報告也指出，如果肺炎疫情對需求的衝擊超出預估，且利比亞產量強勁回升，明年庫存將不減反增。

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