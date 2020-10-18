特斯拉 可望連五季賺錢

特斯拉 （Tesla）預定在21日盤後發布第3季財報，華爾街關注這家美國電動車 大廠是否能繳出連續第五季獲利的成績，以及是否能實現全年銷量50萬輛的目標。

根據FactSet訪調，按照通用會計準則（GAAP）計算，分析師預估特斯拉第3季調整後每股盈餘為54美分，遠高於去年同期的33美分，且將是連續第五季實現獲利。特斯拉連續締造強勁獲利，先前被看好將納入史坦普500指數成分股，但最終落選。

群眾外包平台Estimize集結華爾街分析師、基金經理、企業高層及學者等專家的估計，預測特斯拉上季調整後每股盈餘是65美分。

FactSet訪調分析師預估，特斯拉第3季營收將有82.5億美元 ，優於去年同期的63億美元；另據Estimize預測，特斯拉上季營收將多達83.8億美元。

華爾街將分析特斯拉全年銷量50萬輛的目標是否達陣，並關注任何獲利前景更新。該公司本月稍早表示，第3季電動車的銷量為139,300輛，遠高於分析師預期。

特斯拉執行長馬斯克14日宣布，調降旗下豪華轎車Model S在美國的起始價格，從之前的底價71,990美元降至69,420美元，以與電動車的新創公司Lucid汽車較勁。

此外，馬斯克在9月的特斯拉「電池日」大會上宣布，明年將推出Model S的新型頂級車款，以及一款未命名、價格在2.5萬美元以下的新款電動車。