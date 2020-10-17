萬聖節不搗蛋 害到可可豆農

新冠疫情 感染人數持續攀升，降低美國 人今年辦萬聖節 活動分送糖果的興致，小朋友可能失望，但更大的受害者是非洲可可豆農。

占全球可可豆供應約70%的象牙海岸和迦納，為改善收益，已開始對可可豆索取每公噸400美元的溢價。儘管主要收成已售出，小規模收穫仍需找買家。兩國通常在作物採收前就賣出80%收成，然後以約折合國際市場行情60%的價格支付農民。

但第三大可可加工業者奧蘭國際（Olam）主管曼里指出，疫情嚴重影響需求，可可豆供過於求。這可能導致全球頂尖可可供應商無力再付溢價給農民，因為在需求展望不佳下，很難說服買家同意支付這筆「生活收入差異」（LID）費用。

J Ganes顧問公司總裁甘尼斯說：「第二波感染潮來襲，民眾真的會去參加萬聖節活動嗎？不確定在需求疲弱下，製造商還能不能持續同意支付更高的價錢，即使基本上他們明白必須這麼做。」

可可豆期貨價格今年走穩，未受疫情和西非選舉帶來的不確定性影響。不過，占巧克力棒20%重量的可可脂，行情自4月初以來已大跌逾10%，反映全球各地封鎖抗疫。以上數據由商品風險分析（CRA）的KnowledgeCharts部門提供。

甘尼斯認為，期貨市場麻煩大了，市場尚未崩盤，「但跡象預示需求很差，可可脂價格要開始融化了」。