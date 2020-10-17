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負債愈少 貨幣表現愈看好

編譯任中原／綜合報導
各國為提振受疫情重創的經濟而大舉支出，使投資人憂心世界經濟將面臨新的「財政懸崖」。（路透）
各國為提振受疫情重創的經濟而大舉支出，使投資人憂心世界經濟將面臨新的「財政懸崖」。（路透）

各國為了提振受疫情重創的經濟而大舉支出，加重債務壓力，使投資人憂心世界經濟將面臨新的「財政懸崖」。但匯市投資人從各國的財政支出能量，研判各國貨幣匯率後市，認為政府愈有能力花錢的國家，貨幣走勢也會更強，例如挪威與瑞典克朗偏強、澳幣比加幣強、歐元比美元強，英鎊及多種新興貨幣則將相對弱勢。

根據國際貨幣基金，各國政府今年已承諾支出約12兆美元，債務規模將與國內生產毛額（GDP）相當，促使投資人憂心明年復甦力道可能受財政因素的拖累。

不過，匯市投資人仍聚焦於各國的財政能力，亦即年度預算赤字與政府總負債占GDP的比率，判別匯市的贏家與輸家。

挪威今年雖出現25年來首見的預算赤字，但因赤字占比仍低，負債占比也低於50%，使挪威克朗匯率近幾周穩健升值；瑞典也因為赤字及負債占比分別只有4.2%及35%，加上經濟正在復甦，因此瑞典克朗也走強。

澳洲今年的赤字及總負債占比將分別為11%及25%，加拿大則為16%及31%，因此澳幣今年的表現預料會比加幣強。

美元也不例外。投資人偏好歐元的程度超過美元，因為歐元區各國比美國更支持提高公共支出。

歐元區與美國政府的負債占比雖然都約為100%，但美國今年的預算赤字比率高達16%，歐元區僅8.5%。

法國興業銀行專家裘奇斯預測，若歐元區再擴張支出，料歐元將強勢升值，明年將在1.20至1.30美元的區間內波動。

裘奇斯說，負債愈重的國家，政治人物較可能反對政府進一步擴張支出，從而壓抑本國貨幣走勢；預料各國的財政實力將對明年的匯市走勢更具影響力。

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