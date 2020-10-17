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歐盟9月新車銷售回溫

編譯陳律安／綜合報導

歐盟9月新車銷售回溫，意外出現今年首見正成長，顯示各國政府補貼電動車的策略奏效，全球汽車產業也正逐步走出十多年來最深的不景氣泥淖。

根據歐洲汽車製造商協會（ACEA）16日公布的數據，歐盟、歐洲自由貿易協會（EFTA）及英國9月新車掛牌數為130萬輛，比去年同期增加1.1%。

全球最大汽車市場中國在今夏率先重返成長，爾後美國車市迅速跟進，現在似乎輪到歐洲車市扭轉頹勢。

但今年的前九個月歐洲整體汽車銷量仍減少29.3%，且歐洲前五大汽車市場9月表現分歧。

義大利與德國的新車銷售增加，而西班牙、法國及英國的需求持續縮減。德國車市9月掛牌數增加8.4%，為今年來首度成長，原因是政府提供的電動車補貼，帶動插電式油電混合車和電動車銷量成長三倍以上。

德國福斯和法國雷諾汽車的9月銷量，分別增加14.1%和8.1%，法國標緻雪鐵龍集團（PSA）銷量則下滑14.1%。豪華車廠9月銷量都萎縮，德國寶馬汽車銷量下滑11.9%，對手戴姆勒集團銷量減少7.7%。

分析師表示，在抗疫封鎖措施結束後，引發民眾購車的積壓需求，是帶動全球車市的因素之一。但部分分析師則認為，疫情已改變消費者習慣，並嘉惠車市，例如以往仰賴大眾運輸工具和共享乘車服務的通勤族，為避開路途上的人群，如今都在添購車輛。

伯恩斯坦研究汽車分析師艾林豪斯說：「民眾的生活型態正在轉變，相較於以往，現在個人化的移動方式更受重視。」

汽車 德國 電動車

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