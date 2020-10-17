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中國業績旺 戴姆勒獲利激增

編譯黃嘉洵／綜合報導
戴姆勒上季獲利優於市場預期的幅度令人意外，成為更廣泛汽車業的正面訊號。旗下的賓士上季在中國銷售量增加逾23%。（路透）
戴姆勒上季獲利優於市場預期的幅度令人意外，成為更廣泛汽車業的正面訊號。旗下的賓士上季在中國銷售量增加逾23%。（路透）

德國汽車大廠戴姆勒（Daimler）第3季稅前獲利與自由現金流量雙雙優於市場預期，主因是上月業績格外強勁，且市場復甦比預期快；戴姆勒預估，本季將延續成長動能。

戴姆勒15日發表初步財報，上季息前稅前盈餘（EBIT）激增至30.7億歐元（36億美元），優於路孚特（Refinitiv）訪調分析師預估的21.4億歐元，也優於去年同期表現。

戴姆勒上季自由現金流量為51.4億歐元，超過分析師預期的29.7億歐元；投資銀行Jefferies分析師霍喬斯指出，這點相當令人驚喜。

隨著新冠肺炎疫情引發全球汽車工廠出現自從二次世界大戰以來最大規模的關閉潮，戴姆勒第2季就燒掉13億歐元的現金。

分析師指出，戴姆勒上季獲利優於市場預期的幅度令人意外，成為更廣泛汽車業的正面訊號。疫情爆發之初，戴姆勒被迫讓旗下諸多車廠停工，但集團最大單一市場中國的業績強勁回升，有助於抵銷損失；戴姆勒旗下的賓士上季在中國銷售量增加逾23%，歐洲的銷售量僅下滑不到0.5%。

戴姆勒財務長韋翰姆說：「第3季表現強勁，初步財報進一步證實我們正朝著降低損益平衡的正確道路上邁進。我們預期這股正向動能將延續到第4季。」

戴姆勒對本季的樂觀展望，是基於不會再出現抑制疫情的封鎖措施。不過他也警告，本季表現可能受年底向來是淡季影響。

戴姆勒執行長卡倫紐斯上周誓言，未來四年將削減五分之一的固定成本，並專注於Maybach、AMG及G-Class等高端車系。戴姆勒預定將於23日公布完整財報與最新的年度財測。

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