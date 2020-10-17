中國業績旺 戴姆勒獲利激增

戴姆勒上季獲利優於市場預期的幅度令人意外，成為更廣泛汽車業的正面訊號。旗下的賓士上季在中國銷售量增加逾23%。（路透）

德國汽車 大廠戴姆勒（Daimler）第3季稅前獲利與自由現金流量雙雙優於市場預期，主因是上月業績格外強勁，且市場復甦比預期快；戴姆勒預估，本季將延續成長動能。

戴姆勒15日發表初步財報，上季息前稅前盈餘（EBIT）激增至30.7億歐元（36億美元），優於路孚特（Refinitiv）訪調分析師 預估的21.4億歐元，也優於去年同期表現。

戴姆勒上季自由現金流量為51.4億歐元，超過分析師預期的29.7億歐元；投資銀行Jefferies分析師霍喬斯指出，這點相當令人驚喜。

隨著新冠肺炎疫情 引發全球汽車工廠出現自從二次世界大戰以來最大規模的關閉潮，戴姆勒第2季就燒掉13億歐元的現金。

分析師指出，戴姆勒上季獲利優於市場預期的幅度令人意外，成為更廣泛汽車業的正面訊號。疫情爆發之初，戴姆勒被迫讓旗下諸多車廠停工，但集團最大單一市場中國的業績強勁回升，有助於抵銷損失；戴姆勒旗下的賓士上季在中國銷售量增加逾23%，歐洲的銷售量僅下滑不到0.5%。

戴姆勒財務長韋翰姆說：「第3季表現強勁，初步財報進一步證實我們正朝著降低損益平衡的正確道路上邁進。我們預期這股正向動能將延續到第4季。」

戴姆勒對本季的樂觀展望，是基於不會再出現抑制疫情的封鎖措施。不過他也警告，本季表現可能受年底向來是淡季影響。

戴姆勒執行長卡倫紐斯上周誓言，未來四年將削減五分之一的固定成本，並專注於Maybach、AMG及G-Class等高端車系。戴姆勒預定將於23日公布完整財報與最新的年度財測。