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中國時裝電商Shein 強壓Zara、H&M

編譯王巧文／綜合報導
Zara與H&M等服裝巨擘的市場，正被中國快時尚網站Shein蠶食。（路透）
Zara與H&M等服裝巨擘的市場，正被中國快時尚網站Shein蠶食。（路透）

最新數據顯示，中國快時尚網站Shein正在蠶食Zara、H&M等服裝巨擘的市場，成為全球最大純線上時裝零售商。

路透報導，隨著新冠疫情使民眾轉向網路購物，帶動零售業者線上銷售激增，只專注於電商業務的Shein，已比在全球各大都會區擁有大型門市的Zara和H＆M等更具優勢。據Euromonitor的資料，若以自有品牌產品的銷售計算，Shein已是全球最大純網路服飾商。

市調公司Sensor Tower的數據顯示，在App Store和Google Play平台上，Shein行動應用程式（App）9月全球下載次數達1,030萬人次，相較下，H＆M的下載次數為250萬人次，而Zara為200萬人次；若以全球整體累計下載次數來看，Shein已逼近2.3億人次，遠高於H＆M的1.23億人次、Zara的9,060萬人次。

據分析平台App Annie的統計，在9月27日當周，Shein榮登iPhone上全球下載次數最高的購物App。

Shein於2008年在南京成立，鎖定活躍於社群媒體的Z世代（約1995至2005年出生者），並透過與社群網站Instagram和短影音應用程式TikTok（抖音國際版）的網紅合作，及提供各項優惠代碼，吸引年輕消費者。Shein主打低價時裝，每周都會在App上推出數百種新款服飾，法國興業銀行的最新調查指出，Shein的服飾價格比Zara便宜一半左右。Shein業務遍及全球220多個國家和地區，但路透報導指出，部分消費者對其產品的品質和交貨速度有疑慮，Shein對產品製造的細節也未多做說明。

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