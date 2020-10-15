公司上市 防彈少年團變億萬富豪

南韓偶像團體「防彈少年團」。（路透）

南韓 男子偶像團體「防彈少年團」（BTS）所屬的唱片公司Big Hit娛樂（Big Hit Entertainment），15日在南韓股市掛牌交易，獲得投資人的熱烈追捧，收盤股價 比上市價高出將近一倍，BTS七名團員的資產價值也水漲船高，成為千萬美元 富豪。

Big Hit股票15日以每股27萬韓元（235美元）價格開盤，而且在開盤3分鐘後就大漲30%、漲停板，終場收盤報價為25.8萬韓元，比上市價高出91.1%。這使得Big Hit公司市值衝上8.7兆韓元，超越其他三大南韓娛樂經紀公司的市值總和。

Big Hit股價大漲，也帶動該公司創辦人房時爀的財富躍增至28億美元，而BTS七名團員持股價值也各超過1,500萬美元（約新台幣4.3億元）。房時爀先前把持股贈與BTS成員，每名成員在8月獲得6萬8,385股Big Hit股票。

Big Hit籌得8.2億美元，是南韓三年來最大規模的首次公開發行股票（IPO）案。儘管新冠病毒疫情迫使該公司取消現場演唱會，但Big Hit仍設法拉高業績，BTS靠著線上演唱會與首張英語單曲「Dynamite」維持高人氣，讓投資人爭相搶進參與Big Hit的IPO案。

不過，分析師指出，Big Hit接下來的股價漲幅可能受限，因為價位太高，該公司已明年預估獲利估算的本益比達到約60倍，遠高於其他南韓娛樂集團的22-45倍。SK證券公司分析師認為，Big Hit IPO的熱門程度反映了BTS的全球影響力，但投資人接下來可能會想獲利了結。