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投資人大舉搶進 印度股市連十紅

編譯林奇賢／綜合報導

由於投資人在收盤前一個小時大舉進場，讓印度股市14日連續第10天收高，寫下13年來最長日線連漲紀錄。

史坦普孟買Sensex指數14日終場上漲0.4%，扭轉盤中一度跌幅達0.9%的頹勢。NSE Nifty 50指數同日收漲0.3%，也是連續第十天上漲，創逾五年來日線收紅的最長紀錄。

投資人搶進金融與銀行類股，因他們預期印度最高法院14日將舉行的聽證會，可能會批准與貸款相關的進一步紓困措施。不過最高法院在14日盤後將這場聽證會延後到11月2日。印度央行與聯邦政府已敦促最高法院拒絕借貸者展延還款日期的請願。

Samco證券公司研究部門主管梅拉（Umesh Mehra）表示，「（尾盤）突然拉升，真令人意外」，「銀行類股之所以帶動大盤漲勢，是因為投資人認為股票出現超賣的情況，特別是最高法院又還沒做出判定」。

印度工業信貸投資銀行（ICICI）、房產開發融資公司，分別漲了2.7%與1.9%，是Sensex指數14日收高的最大功臣。這兩家公司的股價即將收復今年以來的失土，受惠於本月外資淨流入印度股市約8.21億美元。

印度 投資 指數

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