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泰學運升溫 嚇壞股匯、觀光業

編譯林奕榮／綜合報導

由於要求總理辭職和修憲的反政府學運升溫，泰國15日宣布曼谷進入緊急狀態，不僅可能使股匯市承受更沉重的壓力，也勢將阻礙當局提振觀光業的努力。

上萬名反政府抗議人士14日包圍總理府，要求總理帕拉育下台後，泰國政府15日凌晨宣布，由於「出現搭載王室成員的車隊遭衝撞事件，以及國家安全和經濟方面的考量」，決定讓曼谷進入緊急狀態。

政府也宣稱，14日的抗議活動違法，且影響「對抗新冠肺炎措施的成果，直接衝擊目前已非常脆弱的經濟穩定性」。帕拉育表示，抗議人士在曼谷發動的示威活動，「可能引發更多衝突，對經濟和民眾的安全」。

不過，抗議人士仍無視政府的命令，15日再度於曼谷市中心聚集。泰國抗議活動升溫，已拖累泰國股匯市，外國投資人也轉為淨賣出方，今年來共賣出106億美元泰國資產；泰銖15日盤中貶值0.3%，曼谷SET股市指數收盤重挫1.7%，今年以來的跌幅擴大至21%。

StoneX集團外匯交易員吳明哲（音譯）表示：「對投資人來說，目前的狀況絕對不算理想，尤其是抗議可能升溫。資金可能外逃至此區域其他國家，泰銖勢必更疲軟。」

泰國 緊急狀態 投資

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