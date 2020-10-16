歐防疫再封鎖 股市重挫

英國首相強生的政府下令，17日起在首都倫敦實施更嚴格的限制。（歐新社）

隨著歐洲的新冠肺炎疫情再度升溫，嚴格的防疫 封鎖措施正在歐洲各大城捲土重來，巴黎準備實施宵禁，倫敦即將面臨更嚴格限制，其他國家紛紛關閉學校、取消外科手術並徵召醫學院學生，對新冠肺炎疫情可能隨冬季來臨再起嚴陣以待。

歐洲加強防疫封鎖措施，可能使原已緩慢的經濟復甦步伐更加步履蹣跚，歐洲主要國家股市15日盤中應聲重挫2.5%，且賣壓蔓延至美股，再加上美國 新一輪刺激方案可能很難在11月初之前達成共識，美股道瓊工業指數早盤跌逾250點。

投資人信心惡化，因而湧向避險資產，美元指數15日盤中升值0.5%，報93.846，美國、德國 及英國10年期公債價格也走揚。

歐洲每天約新增10萬個確診病例，大幅追過美國的平均日增5.1萬例。法國病例迅速攀升，促使總統馬克宏宣布，自17日（周六）起，巴黎等九大城將在晚間9時至次日清晨6時宵禁，為期四周。全法國6,700萬人口，近三分之一都將受影響。

英國首相強生的政府也下令，17日起在首都倫敦實施更嚴格的限制，禁止不同家庭在室內聚會，並且呼籲民眾減少使用大眾運輸工具，盡可能走路或騎自行車。強生之前表示可能推行另一波全國性的封鎖措施但遭反彈，尚未啟動。不過，住院人數日增，野外醫院再度做好收治病患的準備。

德國總理梅克爾也再度懇請公民遵守防疫規定，包括加強個人衛生管理、保持社交距離、避免群聚等。她表示，已和德國16邦領導人就加強防疫達成共識。

歐洲多數國家的政府夏季陸續鬆綁封鎖抗疫令，開始重啟遭第一波疫情重創的經濟活動，但隨著民眾恢復日常活動，旅客度假返國、年輕人參加派對、餐廳滿座、新學期復課等，導致各地感染人數激增。

目前德國、義大利、捷克都傳出確診病例增數創新高。

在新一波封禁措施中，最先勒令關閉或提早打烊的是酒吧和餐酒館。但感染率大增，正考驗各國政府維持學校及非新冠醫療照護開放的決心。