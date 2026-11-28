美股示意圖。 （路透）

AI摘要 文章摘要整理： 美股科技股強勢反彈帶動四大指數收高，市場下周將關注中東、川普關稅、聯準會、經濟數據、Nvidia動向與企業財報等六大變數。

美股四大指數走揚，又以科技股漲幅最大，費城半導體指數收在9,186.71點，上漲4.69%或411.84點；NASDAQ指數收在24,129.50點，上漲2.31%或543.7點；S&P 500指數收在7,297.49點，上漲1.6%或114.71點；道瓊指數收在50,774.9點，上漲1.18%或591.94點。

未來一周聚焦六大項目：第一，中東局勢與油價，留意美伊談判進展、荷莫茲海峽與紅海通行狀況、油價變化；第二，川普關稅 ，留意川普政府可能引用第232、301、201、338條等條例來加徵關稅；第三，聯準會留意各官員針對經濟、就業、通膨、利率、AI投資的看法；第四，經濟數據，12月密西根大學消費者信心指數初值、11月ISM製造業、非製造業指數、非農就業報告、Challenger裁員人數；10月JOLTs職位空缺、工廠訂單；第五，Nvidia（輝達，另譯英偉達）動向，留意美國政府對輝達前執行長黃仁勳的調查進展以及後續在聽證會的發言內容；第六，企業財報，包含Salesforce、Snowflake、MongoDB、Gitlab、邁威爾科技、Credo、Okta、SentinelOne、梅西百貨等等。

富蘭克林證券投顧指出，美股自期中選舉後至今表現不佳，一方面是因投資人擔憂部分AI資料中心重鎮將因民主黨籍州長上任後加強管制，另方面則與黃仁勳因可能涉及違反美國對中國大陸的出口禁令而遭聯邦政府調查有關，此兩事件都可能影響AI發展步調。

然細部來看，州長儘管有權力強化包含水電、環境評估、土地等項目的監管力道，但目前為止大多數州長的態度並非強力禁止AI資料中心建設，而輝達執行長黃仁勳已經回歸，Vera Rubin、Rubin Ultra等系列晶片早已在軌道上，應不至於嚴重影響2027年的業務表現，新一代的Feynman以及更後續世代的晶片路線發展可望順利延續。

整體來看，儘管AI發展可能放緩，但並非停滯，長遠來看，AI領域仍將持續進步與發展，建議投資人在近期市場震盪之際採取分批或定期定額方式進場布局，並著眼美股具有長期多頭歷史的投資機會。