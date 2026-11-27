OpenAI在舊金山Dreamforce 2026科技峰會上的招牌。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： OpenAI提告蘋果，指其竊取商業機密、干預供應商合作並藉回聘前員工取得硬體開發資訊；蘋果則否認指控，稱OpenAI是轉移焦點。

OpenAI 今天(27日)對蘋果公司提告，指控這家科技巨擘竊取其商業機密，並勸阻硬體供應商參與OpenAI未來裝置的開發。在此之前，蘋果曾控告OpenAI挖角旗下員工，藉此獲取蘋果技術。

路透報導，這家ChatGPT開發商今天向加州 聯邦法院提出反訴，指稱蘋果（Apple ）的僱用作法目的在「困住」員工，阻止他們為競爭對手從事技術研發。

OpenAI在今天提交的法院文件中表示，OpenAI正在開發具備人工智慧（AI）功能的個人電子裝置，可能將「在蘋果視為自家地盤的領域擊敗蘋果」。

OpenAI在文件中指出，蘋果透過回聘一名曾在OpenAI任職6個月的前員工，藉此取得機密資訊。這名員工在OpenAI任職期間，得以取得一款新裝置的具體資訊，以及OpenAI未來硬體產品的開發藍圖。

OpenAI表示：「考量到時間點，如今看來，竊取那些文件可能就是他當初加入OpenAI的原因。」

法新社報導，根據法院文件，蘋果要求供應商列明為OpenAI執行的專案，以及被指派負責這些專案的員工名單。

這些文件提到：「供應商表示擔心失去蘋果的生意，因此更改與OpenAI開會的地點或調整時間，以避免被蘋果發現。」

文件還指出，一家供應商將OpenAI的生產作業移至晚班進行，另一家則「因蘋果發出的威脅」，放棄原定的合作計畫。文件並未透露任何一家公司的名稱。

蘋果否認利用重新聘僱的員工取得OpenAI機密資訊，同時否認試圖打壓AI裝置製造領域的競爭。

蘋果今天發表聲明表示：「OpenAI提出的反訴，顯然是企圖轉移外界對蘋果訴訟實質內容的注意力。」

隨著開發AI產品的競爭日益激烈，對人才與專有技術的爭奪白熱化，這兩家科技公司之間的緊張關係也隨之升高。

今年7月，蘋果控告OpenAI及前蘋果員工譚唐（Tang Tan，音譯）與劉暢（Chang Liu，音譯），指控他們不當挪用蘋果的商業機密，以助ChatGPT開發商OpenAI進軍消費性硬體市場。譚唐曾在蘋果任職24年，擔任iPhone與Apple Watch的產品設計副總裁，也是創立AI裝置新創公司io Products的團隊成員，這家公司後來於2025年遭OpenAI收購。

OpenAI與這些員工均否認那些指控，並表示蘋果的訴訟依據，是建立在劉暢離職後、未經授權監控其私人訊息之上。針對今天提交的法院文件，OpenAI以及譚唐和劉暢的律師皆未立即回應置評請求。

OpenAI在今天提交的法院文件中批評，蘋果鼓勵員工使用個人的蘋果裝置與帳號處理工作，卻在他們離職轉任新工作時，阻止他們妥善分開工作與個人帳號。

OpenAI指出，蘋果在員工離開公司後，仍持續存取他們的個人裝置與帳號，藉此在他們跳槽到競爭對手時，「監控與設局對付離職員工」。

OpenAI表示，目前已有400名員工離開蘋果並加入OpenAI，而蘋果試圖透過恐嚇手段，阻止其他員工離職轉往其他科技公司。