AI股反彈在望 摩根大通：崩跌走勢大致結束 但2027面臨更糟跌勢
摩根大通認為AI概念股近期崩跌已大致結束，短線可能先反彈，但依熊市三階段模型，2027年在成長放緩與貨幣緊縮下仍可能再現更深跌勢。
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摩根大通認為AI概念股近期崩跌已大致結束，短線可能先反彈，但依熊市三階段模型，2027年在成長放緩與貨幣緊縮下仍可能再現更深跌勢。
摩根大通量化策略師表示，人工智慧（AI）概念股近來這波崩跌走勢已大致告一段落，將蓄勢反彈，但2027年可能迎來一波更慘烈的跌勢。
MarketWatch報導，由查德里領導的摩根大通歐洲量化策略團隊說，AI股將經歷「熊市三階段」，亦即先崩跌、接著反彈，然後再往下栽。該團隊聚焦分析歐股，但發現與美股有明顯的類似處。
這群量化策略師指出，達康泡沫、全球金融海嘯、新冠肺炎疫情乃至2022年俄烏戰爭爆發期間，美股跌勢都印證這種「熊市三階段」框架。
小摩團隊在報告中寫道：「回顧歷史，這過程平均大約持續18個月，我們覺得，最近的動能股賣壓，可能是重演這種走勢的第一階段（崩跌），或許很快就會轉向第二階段（反彈）。」
從紐約周五（27日）盤前史坦普500和那斯達克100指數期貨聯袂大漲看來，情況似乎正是如此。
摩根大通的指標顯示，全球投資人信心像現在這麼低迷的情況，過去20年只發生過五次，每一次都遭遇重大的成長震撼。然而，檢視現在的基本面因素，不論是分析師的盈餘預測，還是採購經理人指數（PMI），都支持股價會反彈，而不是倒栽蔥。
不過，他們警告，這波反彈過後，接踵而至的可能是另一波跌勢。小摩報告說：「我們認為，情勢已轉變，經濟成長減速是2027年全球市場面臨的主要風險，倘若主要央行緊縮貨幣政策使成長進入減速階段，更是如此。」
在情勢轉變期間，總體經濟指標將呈現多變性。在景氣循環的高峰和低谷，數據更是好壞參半而且變化多端。
他們指出，摩根大通的美國量化總經指數目前仍在「擴張」領域，但接近趨向均值回歸的水準。美國供給管理協會（ISM）製造業指數中的訂單/存貨比值已經見頂，即使標題指數仍很健康。
小摩團隊說：「目前看來，成長脆弱並非共識觀點，市場價格顯示（聯準會）到明年第1季末可能升息超過兩次。依我們之見，收緊貨幣政策將平添景氣下沉更深的威脅，或許這是犯了政策錯誤。如果景氣減速比預期嚴重，不排除會有進一步下行空間，並下探新低點。」
摩根大通量化團隊認為，AI股近期的賣壓大致屬於熊市第一階段，也就是崩跌，現在可能接近結束，接下來較有機會進入第二階段的反彈。 所謂熊市三階段，是先出現快速崩跌，之後因估值修正與資金回補而反彈，最後再因基本面惡化而續跌。小摩指出，歷史上多次重大危機都符合這種走勢。 小摩警告，若全球經濟成長在2027年明顯放緩，加上主要央行持續緊縮貨幣政策，市場可能面臨更深的下行壓力，甚至跌破先前低點，形成第二波更嚴重的修正。
精華 FAQ
摩根大通量化團隊認為，AI股近期的賣壓大致屬於熊市第一階段，也就是崩跌，現在可能接近結束，接下來較有機會進入第二階段的反彈。
所謂熊市三階段，是先出現快速崩跌，之後因估值修正與資金回補而反彈，最後再因基本面惡化而續跌。小摩指出，歷史上多次重大危機都符合這種走勢。
小摩警告，若全球經濟成長在2027年明顯放緩，加上主要央行持續緊縮貨幣政策，市場可能面臨更深的下行壓力，甚至跌破先前低點，形成第二波更嚴重的修正。
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