馬斯克（見圖） 宣布加碼捐贈全美兒童股票，帶動SpaceX股價在另類交易平台大漲逾7%。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 馬斯克擴大股票捐贈承諾，SpaceX也向川普帳戶持有人贈股，消息刺激該公司在Blue Ocean ATS隔夜交易大漲逾7%。

SpaceX 執行長馬斯克 宣布擴大股票捐贈計畫，承諾每年捐贈美國所有兒童1股SpaceX股票，這項消息帶動該公司股價在另類交易平台Blue Ocean ATS隔夜交易大漲7.47%。

Blue Ocean ATS是一個美國股票的另類交易系統，交易時間為美東時間晚上8時至隔天凌晨4時，避開了美國股市的正規交易時間。根據該平台的假日交易安排，隔夜交易於感恩節 當天（周四）晚上8時恢復。SpaceX股價在周三收盤上漲1.30%。

SpaceX周三宣布，將向每一個已開設的「川普帳戶」（Trump Accounts）捐贈1股A股，馬斯克本人也表示將配合捐贈1股，他在社群平台X發文說：「我每年都會再向美國所有孩子捐贈1股SpaceX股票。」馬斯克在另一篇X貼文說，SpaceX捐贈的股票將於下個月轉入帳戶，而他個人的捐贈將在明年6月閉鎖期結束後到帳。

川普帳戶是美國政府為全美兒童設立的優惠稅務投資帳戶，旨在協助家庭及早累積資產。根據白宮資料，截至今年10月全美已開設近7,000萬個帳戶。據CNBC本周初報導，自今年7月該計畫推出以來，親友投入的資金已超過10億美元，所有來源的帳戶存款總額更超過了90億美元。