科技股眼看就要寫下近四年來最大單月跌幅紀錄，反映華爾街人工智慧（AI）概念股最近行情劇烈震盪，未來盈餘展望卻如霧裡看花。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 受借貸成本上升、AI監管疑慮與獲利前景不明影響，科技股11月劇烈回檔，納指100恐寫下近4年最差單月表現。

科技股即將寫下近四年來最大單月跌幅紀錄，反映華爾街人工智慧（AI）概念股 最近行情劇烈震盪，未來盈餘展望卻如霧裡看花。

科技股為主的那斯達克100指數11月迄今已跌掉8%，眼看全月表現可能是2022年12月來最糟，因為美國借貸成本上揚、反對AI的政治聲浪高漲，已使市場原先一片看好AI前景的樂觀氣氛煙消雲散。

芝加哥選擇權交易所波動率指數（VIX），即俗稱的美股「恐慌指數」，本月最高躍上40，比10月低點倍增。

歐洲科技股指數本月跌幅達10%，月線跌幅可能是2022年1月來最深，可見投資人大幅調降對科技股未來的獲利展望。

晶片股受重創 超大規模業者僅輕傷

自11月初以來，記憶體巨人Sandisk市值狂瀉將近五成，晶片巨人輝達（Nvidia）、邁威爾（Marvell）和美光（Micron）跌幅都超過25%。盤中暴漲暴跌更讓交易員驚心動魄，那斯達克100指數周三盤中猛摔近5%，但尾盤又急拉，終場以小跌作收。

11月賣壓集中在半導體股、記憶體股，以及與實體AI建置相關的能源股。這些股票與年初驅動美股迭創新高的股票大致重疊。建置並出租算力的「新雲端」股Nebius和CoreWeave，本月來分別重挫45%和22%。

超大規模雲端服務業者（hyperscaler）則無大礙，凸顯投資人認定這些科技巨人事業多元化，獲利韌性較強。亞馬遜和Meta本月來股價大致持平，Google母公司Alphabet本月來僅跌2.4%。

不過，這波賣壓已把全球科技股的估值推落逾十年來最低，顯示投資人愈來愈懷疑科技公司未來能否收割豐碩的獲利果實。MSCI全球科技股的預期本益比如今不到13倍，比元月時的比值腰斬，而且是2012年以來最低。

避險基金、散戶、長期投資人同步減碼

分析師指出，本月科技股劇烈震盪的主因，是避險基金在股價急跌時，被迫殺出以融資買進的AI熱門股，包括記憶體股、新雲端（neocloud）股和半導體股。

高盛分析師Vincent Lin本周在播客節目上表示，高盛的「避險基金客戶愈來愈謹慎，因而加碼做空部位；但像周一那樣的狂飆走勢，已對這類押寶股價必跌的賭注承受壓力」。

散戶投資人則一改近年來每逢股價大跌就奮勇買進的做法，變得更慎選投資標的。Vanda Research的數據顯示，散戶投資人11月踴躍買進甫上市的Anthropic以及輝達，但以新冠疫情爆發後最快的速度撤離其他股票。

較長期投資人也減持科技股。道富銀行股票策略主管魏曼恩說，道富的數據顯示，過去六周期間，機構投資人已減持科技股，如今比標竿指數「加碼」的部位已經砍半。

多頭人士現在擔心，股價波動劇烈就足以嚇跑投資人，導致資金遁入安全資產避險。例如，資金湧入政府公債，使美國10年期公債價格勁揚、走勢反向的殖利率跌破4.9%，較10月高點降了0.5個百分點。

Anthropic上市、黃仁勳 復職也未能力挽狂瀾

本月來，勁爆新聞標題刺激股價暴漲暴跌。前沿AI模型開發商Anthropic上周首次公開發行股票（IPO）締造史上最高紀錄，沒多久股價就跌破上市價。

輝達執行長黃仁勳因外遇醜聞辭職後，又意外復職，激勵本周一股價狂飆，但很快又掉頭猛墜。投資人指出，黃仁勳和有如「AI央行」的輝達面臨一系列調查，令人質疑AI投資熱潮能否持續，短暫的亢奮瞬間遭焦慮感吞噬。

華爾街某位投資大戶表示，美國總統川普 出面干預讓黃仁勳重掌輝達，「將招致反效果」--抗拒AI的政治反彈變本加厲，比期中選舉捲起「藍色海嘯」時還要猛烈。投資人擔心，民主黨掌控國會參眾兩院後，可能從嚴監管AI，將進一步打擊原已承受借貸成本升高壓力的AI投資。

Man Group首席市場策略師胡珀說，科技股反彈僅曇花一現，是因為黃仁勳離職只是助長市場波動的次要因素。她說：「重點在AI資本支出建置和未來數年的展望。期中選舉和利率才是主要驅動因素。」