美元指數（DXY）11月迄今上漲1.8%，可望連續三個月走高。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 美元受AI股回檔、美國經濟韌性與聯準會偏鷹預期支撐，11月可望連漲3個月；滙豐看好年底續強，但提醒若市場再度走弱，避險買盤未必足以撐住美元。

美元11月勢將連漲三個月，寫下兩年來最長連升紀錄。AI股重挫帶動避險買盤，加上美國經濟強勁，升息預期升高。滙豐謹慎看好美元年底前走勢，但也提醒，若市場再度走弱，利率對美元的支撐可能減弱，避險買盤也未必能補上缺口。

美元指數（DXY）11月迄今上漲1.8%，可望連續三個月走高，周五變動不大，報103.70。

這三個月來，科技股下跌，加上美國經濟強勁、通膨居高不下，帶動美元走強。周三美股感恩節休市前，那斯達克100指數一度跌入熊市，核心通膨指標升至2023年以來最高，美元隨之跳升，亞洲周五早盤仍接近2025年4月以來高點。

渣打銀行外匯研究共同主管兼北美總體策略主管恩格蘭德（Steven Englander）形容，這些因素形成「一場美元利多風暴」。

加拿大帝國商業銀行（CIBC）外匯策略主管Sarah Ying說，市場重新評估聯準會 （Fed）更偏鷹的政策走向，也支撐了本月美元漲勢。

交易員已完全反映Fed下月升息1碼（0.25個百分點）的預期，並押注明年中以前還可能再升息兩次。官員持續釋出須進一步緊縮的訊息，有人主張連續幾次會議升息，也有人不排除12月一次升息超過1碼。

Bank of Nassau 1982首席經濟學家Win Thin說：「美國經濟蓬勃發展，通膨卻仍離目標愈來愈遠。Fed需要升息，讓經濟降溫，12月和明年1月或許都得升息。這對美元有利。」

部分華爾街策略師預期，美元漲勢將延續至2027年。讓股市不安的AI支出熱潮，同時也推動美國經濟成長、吸引海外資金。外國投資人換匯買進採用AI的美國企業股票，也為美元帶來支撐。

不過，選擇權市場對美元的看法已有分歧。短天期交易員更看好美元，較長天期的看多信心，過去兩個月卻減弱，顯示投資人願意押注美元強勢延續至2027年初，卻不太願意把看多部位拉得更長。

高盛認為，全球市場因AI熱潮能否延續而劇烈震盪，美元已成為投資人「避險首選」。三菱日聯金融集團（MUFG）則指出，升息前景也有助美元。

MUFG資深外匯分析師哈德曼（Lee Hardman）說，美股走弱之際，愈來愈多證據顯示美國景氣成長動能增強，促使投資人買進美元避險。美國經濟強勁，也讓投資人相信，即使美國資產近日遭到拋售，美國市場仍可望提供較高報酬。

滙豐看好年底美元 但提醒避險買盤未必可靠

滙豐認為，Fed偏鷹、經濟維持強韌，加上股市及AI行情走強，可望支撐美元年底前表現。但若市場再度轉弱，可能削弱利率帶來的支撐，屆時避險需求未必能再次補上缺口。

滙豐指出，美元與股市的關係並不穩定：美元既是避險貨幣，也是投資人看好美國經濟表現優於其他國家時的押注工具。12月Fed決策及更新後的利率點狀圖，將是判斷美元能否繼續受惠於美國景氣的關鍵。

滙豐對歐元及英鎊稍偏悲觀。歐元空單已相當集中，加上先前跌幅不小，短期可望在1.0850美元附近獲得支撐，但政局仍有風險，歐洲央行12月後會不會繼續升息也未明朗，歐元恐仍承壓。

英國央行若按兵不動，可能讓市場失望；即使升息，若只是為了防範風險，之後便暫停升息，也未必能提振英鎊。

滙豐預估，美元兌日圓將在156至160日圓間交易，多半靠近區間上緣。美元普遍走強及利差不利日圓，但日本當局可能干預匯市，預料將約束日圓跌幅。