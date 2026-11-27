電影「大賣空」主角以貝瑞為原型人物本尊貝瑞表示已出清那斯達克100指數賣權。圖為大賣空劇照。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 貝瑞在科技股回落後減少空單、轉為偏多操作，並表示仍會等待市場過度樂觀、輝達接近200美元時再度放空。

科技股已經跌了一波，以放空聞名的貝瑞（Michael Burry）如今減了空單，暫以做多為主。他表示已賣出那斯達克 100指數賣權，但仍伺機放空，打算等市場轉趨樂觀、Nvidia輝達 (另稱英偉達)股價接近200美元時再出手。

貝瑞因在2008年金融危機期間押注美國房貸市場崩盤而成名。他25日清晨在Substack電子報Cassandra Unchained發文說：「就全球投資組合而言，我的投資組合已好一陣子沒像現在這樣，多單這麼多、空單這麼少。事實上，除了Palantir和大都會人壽的賣權，我目前暫時幾乎全是多頭部位。之所以說暫時，是因為我仍在評估放空機會。」

過去三年推升大盤的AI行情，如今愈來愈受到質疑，投資人紛紛撤出科技股。那斯達克100指數25日盤中較10月高點回落20%，觸及熊市門檻，隨後收復當天大部分失土。輝達領跌，投資人正評估黃仁勳回任總裁兼執行長後，輝達下一步會如何發展。

貝瑞寫道：「目前，芝加哥選擇權交易所波動率指數，也就是VIX，正在上升，股市則在下跌。就連營運平穩、與AI建設僅略有關聯的企業，大部分賣權也都很貴。因此，目前要押注股價下跌，主要工具就是直接放空普通股。成本雖低，潛在損益卻對放空者不利。」他也說，目前持有價格低估的普通股、長天期買權（LEAPS）及特別股。現金約占投資組合25%，正積極尋找投資標的。

貝瑞仍持有上周五買進的輝達買權。他說：「這些買權的履約價遠高於輝達當時的股價，我只花了幾美元就買到，現在已經翻倍，但還沒決定接下來怎麼處理。」他說：「我的計畫是等市場樂觀、輝達股價接近每股200美元時，再度放空。現在不是時候。」