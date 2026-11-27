美科技股大跌 「大賣空」本尊改做多
貝瑞在科技股回落後減少空單、轉為偏多操作，並表示仍會等待市場過度樂觀、輝達接近200美元時再度放空。
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貝瑞在科技股回落後減少空單、轉為偏多操作，並表示仍會等待市場過度樂觀、輝達接近200美元時再度放空。
科技股已經跌了一波，以放空聞名的貝瑞（Michael Burry）如今減了空單，暫以做多為主。他表示已賣出那斯達克100指數賣權，但仍伺機放空，打算等市場轉趨樂觀、Nvidia輝達(另稱英偉達)股價接近200美元時再出手。
貝瑞因在2008年金融危機期間押注美國房貸市場崩盤而成名。他25日清晨在Substack電子報Cassandra Unchained發文說：「就全球投資組合而言，我的投資組合已好一陣子沒像現在這樣，多單這麼多、空單這麼少。事實上，除了Palantir和大都會人壽的賣權，我目前暫時幾乎全是多頭部位。之所以說暫時，是因為我仍在評估放空機會。」
過去三年推升大盤的AI行情，如今愈來愈受到質疑，投資人紛紛撤出科技股。那斯達克100指數25日盤中較10月高點回落20%，觸及熊市門檻，隨後收復當天大部分失土。輝達領跌，投資人正評估黃仁勳回任總裁兼執行長後，輝達下一步會如何發展。
貝瑞寫道：「目前，芝加哥選擇權交易所波動率指數，也就是VIX，正在上升，股市則在下跌。就連營運平穩、與AI建設僅略有關聯的企業，大部分賣權也都很貴。因此，目前要押注股價下跌，主要工具就是直接放空普通股。成本雖低，潛在損益卻對放空者不利。」他也說，目前持有價格低估的普通股、長天期買權（LEAPS）及特別股。現金約占投資組合25%，正積極尋找投資標的。
貝瑞仍持有上周五買進的輝達買權。他說：「這些買權的履約價遠高於輝達當時的股價，我只花了幾美元就買到，現在已經翻倍，但還沒決定接下來怎麼處理。」他說：「我的計畫是等市場樂觀、輝達股價接近每股200美元時，再度放空。現在不是時候。」
他把空單明顯降下來，現在投資組合幾乎以多頭部位為主，持有現金約25%，並表示仍在評估新的放空機會，代表操作已從偏空轉向靈活偏多。 貝瑞認為目前VIX上升、股市下跌，許多與AI關聯不高的企業賣權也很貴，若要押注下跌，直接放空普通股反而成本低但風險高，因此暫不急於出手。 他仍持有上周五買進的輝達買權，並打算等市場情緒轉趨樂觀、輝達股價接近200美元時再放空，認為現在不是適合進場做空的時機。
精華 FAQ
他把空單明顯降下來，現在投資組合幾乎以多頭部位為主，持有現金約25%，並表示仍在評估新的放空機會，代表操作已從偏空轉向靈活偏多。
貝瑞認為目前VIX上升、股市下跌，許多與AI關聯不高的企業賣權也很貴，若要押注下跌，直接放空普通股反而成本低但風險高，因此暫不急於出手。
他仍持有上周五買進的輝達買權，並打算等市場情緒轉趨樂觀、輝達股價接近200美元時再放空，認為現在不是適合進場做空的時機。
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