德意志銀行預期科技股賣壓可望很快緩和，並看好史坦普500指數2027年升至9000點。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 德銀認為AI疑慮引發的科技股拋售接近尾聲，未來一年獲利成長與資金回補將推動史坦普500上看9000點。

德意志銀行（Deutsche Bank）認為，科技股賣壓可望很快緩和，有望帶動史坦普500指數 上漲逾25%。

自10月中旬以來，投資人對人工智慧（AI）及其龐大開發支出的疑慮加深，納斯達克100指數因此大跌約12%。同期半導體股整體重挫約29%，黃仁勳 離開Nvidia輝達(另稱英偉達)後又回任的風波，拖累整個產業，Anthropic掛牌上市也未能提振市場信心。

不過，德銀美股暨全球首席策略師Binky Chadha帶領的團隊，在展望未來一年AI周期的報告中寫道，過去兩年半，科技股與其他類股之間共出現五次明顯的資金輪動，這次本來也是常態輪動，卻在Alphabet財報、美國期中選舉等事件催化下，演變成市場劇烈震盪。依據過往經驗，這類衝擊平均需要六至八周，震盪才會緩和、股市才會落底。

德銀預測，超大規模雲端業者的資本支出成長率將在明年見頂，但獲利成長將加速。投資人的關注重點，也將從花了多少錢，轉向AI有多少人用、能賺多少錢。德銀預估，史坦普500指數成分企業2027年每股盈餘將成長19%。

德銀並因此將指數2027年目標設在9000點，比起周三收盤上漲逾25%，高於市場共識目標8700點。

資金面也有支撐。德銀認為，投資人目前已大幅降低股票部位，隨著獲利穩健成長，仍有很大的回補空間；企業獲利增加，也將帶動股票回購。股票發行熱潮雖可能讓牛市漲勢放慢，但不至於使其脫軌。

德銀建議買進超大型股、科技股、工業股及金融服務股，也建議配置金屬與礦業類股，尤其是在美元進入下行周期的情況下。