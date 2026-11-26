科技股快跌完了？德銀看史坦普明年漲25% 衝9000點
德銀認為AI疑慮引發的科技股拋售接近尾聲，未來一年獲利成長與資金回補將推動史坦普500上看9000點。
AI摘要
文章摘要整理：
德銀認為AI疑慮引發的科技股拋售接近尾聲，未來一年獲利成長與資金回補將推動史坦普500上看9000點。
德意志銀行（Deutsche Bank）認為，科技股賣壓可望很快緩和，有望帶動史坦普500指數上漲逾25%。
自10月中旬以來，投資人對人工智慧（AI）及其龐大開發支出的疑慮加深，納斯達克100指數因此大跌約12%。同期半導體股整體重挫約29%，黃仁勳離開Nvidia輝達(另稱英偉達)後又回任的風波，拖累整個產業，Anthropic掛牌上市也未能提振市場信心。
不過，德銀美股暨全球首席策略師Binky Chadha帶領的團隊，在展望未來一年AI周期的報告中寫道，過去兩年半，科技股與其他類股之間共出現五次明顯的資金輪動，這次本來也是常態輪動，卻在Alphabet財報、美國期中選舉等事件催化下，演變成市場劇烈震盪。依據過往經驗，這類衝擊平均需要六至八周，震盪才會緩和、股市才會落底。
德銀預測，超大規模雲端業者的資本支出成長率將在明年見頂，但獲利成長將加速。投資人的關注重點，也將從花了多少錢，轉向AI有多少人用、能賺多少錢。德銀預估，史坦普500指數成分企業2027年每股盈餘將成長19%。
德銀並因此將指數2027年目標設在9000點，比起周三收盤上漲逾25%，高於市場共識目標8700點。
資金面也有支撐。德銀認為，投資人目前已大幅降低股票部位，隨著獲利穩健成長，仍有很大的回補空間；企業獲利增加，也將帶動股票回購。股票發行熱潮雖可能讓牛市漲勢放慢，但不至於使其脫軌。
德銀建議買進超大型股、科技股、工業股及金融服務股，也建議配置金屬與礦業類股，尤其是在美元進入下行周期的情況下。
德銀指出，近來科技股劇烈震盪屬於常見的資金輪動，歷史上多在6至8周內逐步落底；加上投資人已大幅減碼股票，後續仍有回補空間。 自10月中旬以來，納斯達克100約跌12%，半導體股更重挫約29%；AI支出疑慮、Alphabet財報與選舉等因素，也放大了市場波動。 德銀將史坦普500 2027年目標設在9000點，較目前收盤高逾25%。配置上建議超大型股、科技、工業、金融服務，以及受惠美元走弱的金屬與礦業股。
精華 FAQ
德銀指出，近來科技股劇烈震盪屬於常見的資金輪動，歷史上多在6至8周內逐步落底；加上投資人已大幅減碼股票，後續仍有回補空間。
自10月中旬以來，納斯達克100約跌12%，半導體股更重挫約29%；AI支出疑慮、Alphabet財報與選舉等因素，也放大了市場波動。
德銀將史坦普500 2027年目標設在9000點，較目前收盤高逾25%。配置上建議超大型股、科技、工業、金融服務，以及受惠美元走弱的金屬與礦業股。
上一則