想買NVIDIA晶片？賣家條件更嚴了 任何算力都不能租給中企
輝達晶片銷售商在美國新規生效後，對雲端業者祭出更嚴條件，只要任何算力可能租給中企就不供貨，以堵住遠端使用與轉租漏洞。
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輝達晶片銷售商在美國新規生效後，對雲端業者祭出更嚴條件，只要任何算力可能租給中企就不供貨，以堵住遠端使用與轉租漏洞。
CNBC引述知情人士報導，輝達（NVIDIA）晶片賣家已告知新興AI雲端業者，只要有任何算力將出租給中國企業，就不供貨。在此之前，輝達曾表示，不會把晶片賣給出租逾50%圖形處理器（GPU）給中企的客戶。
兩名知情人士表示，川普政府11月16日宣布限制遠端使用AI晶片的新規後，晶片銷售商便向雲端業者傳達上述訊息。新規旨在堵住出口管制漏洞，防止中企透過租用海外資料中心算力，使用輝達最先進的晶片。
美國商務部工業與安全局（BIS）公布的新規已於11月19日生效。先前的出口管制，實際上已禁止向中企出售輝達最先進的晶片，也禁止將這些晶片運入中國大陸，限制現已進一步延伸至海外算力租賃。
整個供應鏈都受到影響。CNBC周三報導，部分晶片銷售商正為輝達GPU尋找新買家。知情人士表示，賣家似乎正設法脫手，因為這些GPU原本要用在供中企租用算力的資料中心。
美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）周三受訪表示，商務部新規是要堵住間接取得晶片使用權的漏洞，包括透過東南亞等地走私，以及遠端使用第三國資料中心。
輝達與BIS未立即回應CNBC的置評請求。
賣家已明確告知，只要雲端業者有任何算力會出租給中國企業，就不會供貨。這項條件比先前只限制超過50% GPU租給中企的標準更嚴格。 新規主要針對中企透過海外資料中心遠端租用AI算力的做法，也涵蓋透過東南亞等地間接取得晶片使用權的模式，避免先進輝達晶片被變相使用。 由於部分原本要供中企租用算力的GPU難以出售，供應鏈上的晶片賣家開始尋找新買家，顯示美國出口管制已進一步影響到海外AI雲端市場。
精華 FAQ
賣家已明確告知，只要雲端業者有任何算力會出租給中國企業，就不會供貨。這項條件比先前只限制超過50% GPU租給中企的標準更嚴格。
新規主要針對中企透過海外資料中心遠端租用AI算力的做法，也涵蓋透過東南亞等地間接取得晶片使用權的模式，避免先進輝達晶片被變相使用。
由於部分原本要供中企租用算力的GPU難以出售，供應鏈上的晶片賣家開始尋找新買家，顯示美國出口管制已進一步影響到海外AI雲端市場。
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