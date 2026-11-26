許多人原本期待黃仁勳本周回任後，新規在執行上可能不會那麼嚴格，但目前看來，輝達並無放寬落實的意思。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 因美國強化AI晶片出口管制，輝達要求合作夥伴暫停向東南亞4國出貨伺服器，並使雲端算力租用、資料中心投資與相關融資安排面臨重大不確定性。

英國金融時報引述知情人士報導，因應美國加緊管制中國取得AI算力，Nvidia（輝達 ，另譯英偉達）已要求戴爾（Dell）、美超微（Supermicro）等製造夥伴，停止出貨伺服器至馬來西亞、新加坡、泰國及印尼。

知情人士說，輝達和合作夥伴仍在釐清如何遵守美方新規，目前還不清楚會暫停出貨多久。

這四個東南亞 國家已成為中國AI開發商取得輝達最先進晶片的熱門據點。這類晶片受到美國出口管制。

東南亞為輝達帶來豐厚收入。該公司財報顯示，輝達2025年透過新加坡子公司認列的營收達1,040億美元，年增72%。部分台灣及中國營收，也經由新加坡子公司入帳。

很多中國企業透過雲端運算業者租用算力，繞過美國出口管制。這些雲端業者購買搭載輝達晶片的伺服器，再供客戶遠端使用。美國商務部上周祭出新規，目的就是要阻止這種做法。

儘管北京力推國產替代產品，中國主要AI實驗室開發主力模型，仍極其仰賴輝達處理器，尤其是在需要大量算力的初期訓練階段。

知情人士說，許多人原本期待黃仁勳本周回任後，新規在執行上可能不會那麼嚴格，但目前看來，輝達並無放寬落實的意思。

美國商務部要求雲端業者在90天內取得許可，並證明最終使用者不包括受管制的企業或機構。

有一家雲端業者高層告訴金融時報：「有了新規，卻沒有執行指引。90天期限一天天逼近，沒人知道該怎麼申請許可，整個地區都亂了套。」

中國科技業的需求帶動了東南亞資料中心建設熱潮，尤其在馬來西亞及印尼，已有數十億美元投入AI基礎設施。美國最新限制讓其中大筆投資面臨風險。

兩位知情人士透露，受影響的業者包括新加坡雲端公司Aolani。這家公司原擬透過租賃協議，向TikTok母公司字節跳動提供先進算力。新規打亂原有安排，原已同意貸款的部分銀行不再提供約5億美元資金，字節跳動也可能退出交易。