先是比特幣今年初行情急轉直下，接著金價走跌，現在輪到股市重挫。投資策略師豪爾認為，美股或許已陷熊市，反映流動性觸頂下滑使各類資產行情從高峰回落。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 資深策略師豪爾指出，全球流動性在2025年底觸頂後轉弱，已先後拖累比特幣、金銀與債市，並可能使全球股市陷入熊市。

先是比特幣 行情急轉直下，接著金價走跌，現在輪到股市重挫。空頭市場來了嗎？資深投資策略師豪爾認為或許是的，因為流動性已觸頂下滑，資產行情自然從高峰回落。

這位CrossBorder Capital創辦人指出，當前這波全球流動性周期已在2025年底觸頂，資金流動隨後下滑，金融市場難以抗拒那股趨勢。他認為，這正是為什麼，此刻全球股市或許已經陷入熊市 了，且今後股市走勢可能一路顛簸到2027上半年結束。

MarketWatch報導，豪爾是資深投資策略師，擁有將近40年的市場實戰經驗，早在去年11月就喊出後市看空，如今看來頗有先見之明。他的理論是，全球流動性周期通常持續五、六年，最近一個周期始於新冠疫情期間。

豪爾本周接受Risk Takers播客節目訪談時表示，這波流動性周期觸頂的第一個徵兆見於今年初，當時比特幣--亦即對全球流動性最敏感的資產--在125,000美元附近做頭，至今價格已腰斬。接下來，金價和銀價跟著重摔。緊接著，債市也在今年夏末感受到衝擊。最近，股市明顯感受到隨全球流動性退潮來襲的陣陣寒意。

這位資深市場老手提醒投資人，空頭市場的一大特色，是上漲交易日比下跌天數還要多。

對豪爾而言，債市是最重要的指標。他認為，債市殖利率走高，反映的不是唯恐川普2.0政策導致美元貶值，或期限溢價（term premia）升高所致，而是全球對流動性的飢渴推升利率。人工智慧（AI）資本支出、實體經濟繁榮，以及超大規模雲端業者（hyperscaler）從資本市場籌資的需求巨大，以及SpaceX和Anthropic等AI公司破紀錄的股票發行，大量的資金需求合力推升市場利率。

就眼前而論，豪爾認為，美國10年期公債提供5%的殖利率，這種報酬已相當不錯；但若成長仍然如此活潑，且聯準會（Fed）容許較高的通膨率，那麼長期而言，他認為5%可能有所不足。

要想在通膨環境下獲利，豪爾建議緩緩累積抗通膨資產，例如黃金、白銀和比特幣，甚至股票，但不應巴望兩周就能賺錢落袋，或許以兩年為期較實際。

何時是轉捩點？豪爾指出，一旦全球實體經濟放緩--近來大宗商品價格下跌也許就是徵兆--債券殖利率下滑，流動性就會釋出並且回流金融體系。屆時，他建議先買比特幣，其次買金銀，待這些資產行情觸底，將證實流動性周期已好轉，止跌回升了。