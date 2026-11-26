紐約證券交易所（NYSE）與那斯達克（Nasdaq）26日因感恩節假期，全天休市，圖為紐約證交所交易員。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 美股與美國債券市場因感恩節休市，黑色星期五則恢復交易但提早收盤；多家銀行與零售商也調整營業時間，消費者須事先確認。

美股 紐約證券交易所（NYSE）與那斯達克 （Nasdaq）今（26）日因感恩節 假期，全天休市；明天27日「黑色星期五」零售業大檔期這天，雖有開市，但將在美東時間下午1時提早收盤。

根據美國證券業及金融市場協會（SIFMA）公告，美國債券市場也在感恩節休市一天，27日開市亦提早收盤，不過收盤時間是美東時間下午2時。

美國金融市場今年接下來的休市日是，12月24日平安夜當天提早收盤，12月25日聖誕節休市。

摩根大通（Chase）、富國銀行（Wells Fargo）與美國銀行（BofA）等主要銀行的各地分行，感恩節不營業，自動櫃員機（ATM）與行動銀行服務照常運作。各銀行將於27日恢復營業。

美國多數大型零售商，如沃爾瑪（Walmart）、目標百貨（Target）在感恩節都休息，但隨著年底假期採購季搶客戰進入白熱化階段，各大業者計劃在「黑色星期五」提早營業。沃爾瑪和目標百貨都一大早6時就開門。

各家生鮮超市感恩節的營業情況則是不一，有的全天休息，有的照常營業或縮短營業時間，有的僅供預訂餐食的顧客取貨。有需要採買的消費者，要自行查詢各店實際營業狀況。