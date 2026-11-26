投資人留意 碰上感恩節假期 美股26日休市
美股與美國債券市場因感恩節休市，黑色星期五則恢復交易但提早收盤；多家銀行與零售商也調整營業時間，消費者須事先確認。
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美股與美國債券市場因感恩節休市，黑色星期五則恢復交易但提早收盤；多家銀行與零售商也調整營業時間，消費者須事先確認。
美股紐約證券交易所（NYSE）與那斯達克（Nasdaq）今（26）日因感恩節假期，全天休市；明天27日「黑色星期五」零售業大檔期這天，雖有開市，但將在美東時間下午1時提早收盤。
根據美國證券業及金融市場協會（SIFMA）公告，美國債券市場也在感恩節休市一天，27日開市亦提早收盤，不過收盤時間是美東時間下午2時。
美國金融市場今年接下來的休市日是，12月24日平安夜當天提早收盤，12月25日聖誕節休市。
摩根大通（Chase）、富國銀行（Wells Fargo）與美國銀行（BofA）等主要銀行的各地分行，感恩節不營業，自動櫃員機（ATM）與行動銀行服務照常運作。各銀行將於27日恢復營業。
美國多數大型零售商，如沃爾瑪（Walmart）、目標百貨（Target）在感恩節都休息，但隨著年底假期採購季搶客戰進入白熱化階段，各大業者計劃在「黑色星期五」提早營業。沃爾瑪和目標百貨都一大早6時就開門。
各家生鮮超市感恩節的營業情況則是不一，有的全天休息，有的照常營業或縮短營業時間，有的僅供預訂餐食的顧客取貨。有需要採買的消費者，要自行查詢各店實際營業狀況。
因為紐約證券交易所與那斯達克都配合感恩節假期，在26日全天休市，讓市場參與者休息；隔日27日雖恢復開市，但會提早收盤。 27日黑色星期五美股會在美東時間下午1時提早收盤，美國債券市場則會在美東時間下午2時收盤，交易時間都短於平日。 摩根大通、富國銀行與美國銀行分行感恩節不營業，但ATM與行動銀行照常運作；沃爾瑪、Target等多在黑色星期五清晨6時開門，生鮮超市則依各店公告而定。
精華 FAQ
因為紐約證券交易所與那斯達克都配合感恩節假期，在26日全天休市，讓市場參與者休息；隔日27日雖恢復開市，但會提早收盤。
27日黑色星期五美股會在美東時間下午1時提早收盤，美國債券市場則會在美東時間下午2時收盤，交易時間都短於平日。
摩根大通、富國銀行與美國銀行分行感恩節不營業，但ATM與行動銀行照常運作；沃爾瑪、Target等多在黑色星期五清晨6時開門，生鮮超市則依各店公告而定。
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