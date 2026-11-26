AI摘要 文章摘要整理： 美國強化對先進晶片與遠端算力的出口管制後，亞洲資料中心出現過剩算力，並開始尋求美國買家；同時，亞洲銀行也提高對相關客戶的審查力度。

美國總統川普收緊出口管制，堵住中國科技公司使用Nvidia輝達 （另稱英偉達）最先進晶片的漏洞之後，亞洲資料中心據傳正轉向尋求美國買家，以消化過剩算力。但在此同時，全球銀行也開始加強審查資料中心客戶。

美國政府上周宣布，向東南亞 四國出口先進晶片，須取得美方許可，並將在全球打擊讓陸企遠端使用先進硬體的資料中心。追蹤200多家新雲端（neocloud）公司的紐約人工智慧（AI）算力交易平台Liquid Compute執行長賈恩表示，出口新規正衝擊原本寄望向中國客戶出租運算資源的資料中心業者。

賈恩指出，「亞太地區以騰訊等陸企為客戶的新雲端業者，如今都有過剩算力，許多業者已向該公司洽詢轉售輝達B300晶片長期算力合約的可能性」。Liquid Compute指數顯示，B300繪圖處理器（GPU）算力租用價格，已從上月底的每GPU小時7.72美元，降至24日的7.19美元，跌幅達7%。

輝達執行長黃仁勳日前引爆的風波，核心人物之一為涉嫌替中國走私輝達AI晶片的新加坡公司Megaspeed前執行長黃樂。

賈恩表示，即便黃仁勳已復職，市場似乎仍認為陸企將無法再透過AI雲端服務供應商，使用輝達晶片，「隨著供給暫時增加，價格理應下降」。

另據知情人士透露， 星展集團、華僑銀行和大華銀行等亞洲主要銀行，已跟進花旗集團及渣打銀行，對資料中心客戶展開全面審查，要求與東南亞資料中心有業務關聯的企業，披露更多資訊。

銀行要求客戶提供更多晶片使用者的資訊，並證明符合美國商務部更嚴格的出口管制規定。審查重點為大量囤積晶片並出租算力的新雲端業者，為亞洲資料中心提供融資的私募股權業者也收到相關詢問。

Natixis報告指出，東南亞銀行是與中國有關聯資料中心的主要融資方之一，尤其是新加坡和馬來西亞的銀行，一旦中國客戶撤離，這些銀行也將受到衝擊。