11月23日黃仁勳重返輝達執行長職位。示意圖。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： Nvidia工程師戴爾因支持黃仁勳被迫離職而辭職，卻在黃仁勳11月23日回任後後悔，並考慮是否重返公司，事件也引發職場上衝動離職的反思。

輝達 （Nvidia）執行長黃仁勳 一度被迫離開公司，引發內部員工反彈，其中一名工程師甚至公開宣布辭職，以表達對黃仁勳的支持。不過，隨著黃仁勳於11月23日重返執行長職位，這名工程師公開表達後悔自己的決定，坦言當初可能太過衝動，現在也不排除重新回到輝達工作。

力挺黃仁勳憤而辭職 工程師如今坦言可能太衝動

moneywise網站報導，輝達工程師戴爾（Dai）原本認為，黃仁勳被迫離開執行長職位後，自己公開辭職是表達忠誠最直接的方式。他當時在社群平台X上公開批評公司決策，宣布將離開輝達，並在一周後付諸行動，正式辭去工作。

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然而，11月23日黃仁勳重返執行長職位，戴爾的處境也隨之變得尷尬。由於辭職時並沒有找到下一份工作，如今仍處於失業狀態的他，開始重新思考當初的決定。

黃仁勳回任後，戴爾在X平台發文表示：「現在回頭看，我可能動作太快了，但我也不想再匆忙做出另一個重大決定。」他說，目前希望先花一些時間休息、反省，並仔細思考自己的未來，其中也包括重新回到輝達工作的可能性。

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黃仁勳回任有川普背書 辭職工程師卻未必有機會

黃仁勳能夠重返輝達，背後還有川普總統的助力。根據CNBC報導，川普表示，自己曾說服輝達董事會，並親自促成這項安排。川普說，政府已經向相關方面提供保證，至少根據目前掌握的資訊，他們認為黃仁勳沒有問題，健康狀況也完全沒有問題。

相較之下，戴爾顯然沒有總統級的人脈可以幫忙。他雖然已經透過辭職公開表達對黃仁勳的支持，也曾在社群媒體分享兩人的合照，但目前並沒有任何跡象顯示，黃仁勳認識戴爾，甚至知道他曾為了支持自己而辭職。換句話說，黃仁勳回任並不代表戴爾也能順利回到原職，即使他現在釋出希望重返公司的訊號，能否獲得重新聘用，仍是未知數。

專家建議辭職前先冷靜 別讓一時情緒影響職涯

戴爾的經歷也凸顯職場上一個常見的問題：當員工對公司決策感到憤怒，或不認同領導階層的變動時，是否應該立即辭職？

報導指出，即使員工認為自己有充分理由離開公司，衝動行事通常也不是明智的選擇。職場情勢可能迅速改變，等情緒冷卻後，當事人也可能對自己的決定感到後悔。專家因此建議，在遞出辭呈前，應先做好幾項準備。

首先，不要急著採取行動。與其立刻辭職，不如先暫停一下，找同事、朋友或家人談談自己的不滿，聽取值得信任的人的不同看法。也要提醒自己，許多職場問題只是暫時的，即使現在選擇留下，未來仍然可以離開。

其次，應該仔細檢視自己想離職的真正原因。究竟是因為信任的主管離開、公司政策改變，還是自己早已對目前的工作感到厭倦？又或者是已經萌生創業的念頭？釐清原因，才能判斷離職是否真的是最好的選擇。

如果經過考慮，確定無法繼續留在原公司，專家建議也不要在沒有計畫的情況下直接辭職。應該及早開始尋找新工作，確保收入來源不中斷，同時不要因為急著離開而隨便接受工作邀約，而是先確認新職位在薪資、企業文化及個人需求上是否符合期待。