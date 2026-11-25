知名投資人貝瑞（ Michael Burry）。 （本報系資料庫）

AI摘要 文章摘要整理： 以放空聞名的貝瑞在科技股回落後暫時轉多，減少空單並賣出那斯達克100賣權，但仍看空AI後市，等待輝達接近200美元再出手。

科技股已經跌了一波，以放空聞名的貝瑞（Michael Burry）如今減了空單，暫以做多為主。他已賣出那斯達克 100指數賣權，但仍伺機放空，打算等市場轉趨樂觀、Nvidia輝達 (另稱英偉達)股價接近200美元時再出手。

輝達周三股價下跌3.9%，收在149.30美元。

貝瑞因在2008年金融危機期間押注美國房貸市場崩盤而成名。他周三清晨在Substack電子報Cassandra Unchained發文說：「就全球投資組合而言，我的投資組合已好一陣子沒像現在這樣，多單這麼多、空單這麼少。事實上，除了Palantir和大都會人壽（MetLife）的賣權，我目前暫時幾乎全是多頭部位。之所以說暫時，是因為我仍在評估放空機會。」

過去三年推升大盤的AI行情，如今愈來愈受到質疑，投資人紛紛撤出科技股。那斯達克100指數周三盤中較10月高點回落20%，觸及熊市門檻，隨後收復當天大部分失土。輝達領跌，投資人正評估黃仁勳回任總裁兼執行長後，輝達下一步會如何發展。

貝瑞寫道：「目前，芝加哥選擇權交易所波動率指數，也就是VIX，正在上升，股市則在下跌。就連營運平穩、與AI建設僅略有關聯的企業，大部分賣權也都很貴。因此，目前要押注股價下跌，主要工具就是直接放空普通股。成本雖低，潛在損益卻對放空者不利。」

他也說，目前持有價格低估的普通股、長天期買權（LEAPS）及特別股。現金約占投資組合25%，正積極尋找投資標的。

貝瑞仍持有上周五買進的輝達買權。他說：「這些買權的履約價遠高於輝達當時的股價，我只花了幾美元就買到，現在已經翻倍，但還沒決定接下來怎麼處理。」

他說：「我的計畫是，等市場樂觀、輝達股價接近每股200美元時，再度放空。現在還不是時候。」

貝瑞長期看空AI行情，過去幾個月陸續在Substack披露部位。他4月買進iShares半導體ETF（SOXX）賣權，7月加碼，並放空輝達、應用材料及特斯拉。不過，隨著科技股過去六周開始下跌，他陸續了結空頭部位，包括賣出輝達及VanEck半導體ETF（SMH）賣權。

目前貝瑞較大的持股包括MercadoLibre、Temple & Webster Group和京東。他也持有Adobe、勃肯（Birkenstock）、Deckers Outdoor、Molina Healthcare、HCA Healthcare、Lululemon、Fiserv、Veeva Systems、PayPal及Build-A-Bear Workshop股票。

此外，他還持有房利美（Fannie Mae）及房地美（Freddie Mac）的次順位特別股、QXO特別股，以及距離到期還有「好幾年」的Sprouts Farmers Market和碩騰（Zoetis）長天期買權。