史坦普將Nvidia信用展望由「穩定」降為「負向」。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 黃仁勳回任輝達執行長後，標普與穆迪仍因公司治理、出口管制與關鍵人物風險保持警戒，並反映在信用利差走高上。

黃仁勳 回任Nvidia輝達 (另稱英偉達)執行長，仍未消除信評機構對公司治理的疑慮。史坦普全球評級將輝達的AA信用評等列入負向信用觀察，可能在90天內調降一級；穆迪（Moody's）則維持Aa1優先無擔保債務評等及「穩定」展望，但警告，治理和監管疑慮仍未解除，輝達也仍面臨關鍵人物風險。

史坦普說，除非輝達未來的營運前景受損，否則預期降評幅度以一級為限。AA是史坦普第三高的信用評等。

史坦普說：「執行長相關消息，以及可能違反出口管制的疑慮，暴露了輝達管理和治理架構的弱點，尤其是董事會的架構、成員組成及監督成效。」

黃仁勳因婚外情風波離職不到兩周，輝達董事會便在周一決定讓他歸隊。他的婚外情對象包括至少一名部屬，以及曾因涉嫌替大陸從事間諜活動而遭美國政府調查的女子。輝達和大陸的往來，以及是否遵守晶片出口管制，也持續受到檢視。

川普曾出面推動黃仁勳回任，並說黃仁勳領導輝達不構成國安威脅。黃仁勳已向員工道歉，並說正在接受心理治療。不過，風波尚未落幕，他下月還須出席國會聽證會作證。

穆迪上周在黃仁勳去職後，也以治理疑慮為由，將輝達評等展望由「正向」調整為「穩定」，代表未來12至18個月不太可能調高評等。穆迪周三維持評等及展望不變，說黃仁勳回任後，「治理和監管方面的不確定性仍然未解」。

穆迪說：「監管機關和政府仍高度關注輝達，可能使管理階層分心，無法專注經營。」董事會啟動的獨立調查仍在進行，輝達也持續面臨是否遵守美國出口管制的檢視。

降評可能推高企業借款成本，對仰賴資金投入競爭的AI產業尤其重要。輝達不僅供應晶片，也是許多AI業者的重要融資來源。超大規模資料中心業者和新雲端業者購買輝達晶片，再向Anthropic等AI開發商出售算力，因此，輝達的人事變動不只牽動自身前景，也影響整體AI基礎設施建設。

彭博指數資料顯示，輝達約有325億美元債券納入美國投資級公司債指數。隨著市場對AI產業債務的疑慮升高，輝達一項信用風險指標周三升至新高。ICE Data Services資料顯示，輝達5年期信用違約交換（CDS）利差盤中最多擴大6個基點，至147.27個基點，創盤中新高，代表投資人為防範輝達債務違約而支付的保障成本上升。