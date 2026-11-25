連鎖超市克羅格（Kroger）。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 克羅格為降低成本推動裁員與自動化，卻同步在印度招募職缺，引發外包與搶走美國工作機會的強烈批評。

福斯新聞網(Fox News)25日報導，全國規模最大的傳統型連鎖超市克羅格(Kroger)計畫在美國裁員3000人的同時，卻在印度 大舉招聘刊登徵才廣告，在社群網站引起熱議。川普總統第一任期任白宮 國內政策副助理沃爾德(Theo Wold)在社群平台X發文寫道：「這些人正在搶走美國人的工作機會，因為對企業來說，雇用外國人更便宜。」共和黨 南卡羅來納州聯邦眾議員梅絲(Nancy Mace)也發文回應：「雇用美國人。」

總部位於辛辛那提的克羅格正在落實執行長弗朗恩(Greg Foran)今年10月初宣布的三年計畫，目標要節省50億成本。根據計畫，2029年將裁撤美國企業總部37%員工。

克羅格表示，裁員是希望透過科技與精簡營運達到商品售價降低，但同一時間卻在印度班加羅爾(Bangalore)的新據點大舉招兵買馬，引起網友批評一邊要求消費者承擔物價，還一邊把美國就業機會發包海外。

對於就業機會發包海外的情況，沃爾德接受福斯數位新聞(Fox News Digital)訪問時表示：「我們必須展開坦誠對話，討論如何懲罰把工作機會轉移海外的企業。」

已退休空軍中校、政治評論員派特森(Buzz Patterson)在X發文寫道：「這種瘋狂行徑必須停止。」

派特森表示：「所有美國企業都應該回流，我們正在迅速變成印度。我從軍服役20年可不是為了保衛這種局面。」

職場人力情報研究員古德爾(Amanda Goodall)在X發文表示，克羅格聲稱裁員是為了「降低價格」，「如此說詞非常老套，你覺得我們會在超市看到價格下降嗎？我並沒有抱持任何希望。我不是會發動杯葛的那種人，但...，真是可惡。」

報導指出，第一波裁員通知上周已經發給克羅格企業總部員工。根據弗朗恩宣布的大規模整頓計畫，第一階段目標是把克羅格白領員工從8200人縮減到5200人，第一線門市員工與倉儲員工並不在第一波裁員範圍之內。

弗朗恩在10月宣布第一波裁員3000人的內部備忘錄裡表示，擴大應用人工智慧(AI)與工作流程自動化，是精減企業管理開銷的核心動力。

就在同一時間，求職網站上出現克羅格班加羅爾新成立的全球能力中心(Global Capability Center)有將近30個企業職缺正在找人，包括財務、供應鏈、房地產與數據分析等領域。