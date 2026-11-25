AI投資支撐整體經濟，輝達風波一度讓人工智慧產業失去「AI央行」。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： CNN指出，輝達與AI股震盪不僅衝擊科技市場，也暴露美國經濟對AI財富與富裕階層消費的依賴，若股市回落，成長動能恐同步降溫。

CNN 25日分析，晶片巨頭Nvidia輝達 (另稱英偉達)創辦人黃仁勳 (Jensen Huang)辭去執行長職務期間，人工智慧(AI)概念股遭到華爾街背棄，一場深切且持續的拋售潮暴露出經濟日漸依賴AI與AI衍生財富所面臨的風險，川普總統警覺到問題嚴重之後促成黃仁勳回鍋，股市大跌幾乎要拖累整體經濟，川普政府逐漸相信黃仁勳「大到不能倒」，然而股市頂端的高度集中化則是關鍵所在，史坦普500指數(S&P 500)規模最大五家AI企業—輝達、微軟(Microsoft)、谷歌(Google)、亞馬遜(Amazon)及Meta—合占整體市值25%。

報導指出，川普可能是對的，但原因可能跟外界想像不同：市場一路下跌或許不一定威脅到湧入AI領域的數兆投資，但可能削弱原本在風雨飄搖期間依然持續花錢的美國富裕階層。

「K型經濟」(K-shaped economy)底下的美國，最富有族群占今年所有消費者支出的70%，去年則是61%。富人消費能力遠超過一般美國人的趨勢，過去幾年變得非常明顯，這不只因為富人有錢，還取決於持有財富類型。收入位居最前端20%的族群持有全國房屋總值一半，富人投資股市的比例也較高，收入最前端20%族群掌握美國個人持股創造財富的87%。

CNN分析，由於大部分財富與房地產及股市掛鉤，美國最富有族群在很大程度上並不在乎今年的通膨壓力且持續花錢。如果股市漲幅結束，這具消費引擎以及帶動的經濟成長就可能熄火。

AI投資也支撐整體經濟，輝達風波一度讓人工智慧產業失去「AI央行」。

稅務顧問機構RSM US首席經濟學家布魯蘇拉斯(Joe Brusuelas)說，光是AI投資放緩不會導致經濟衰退，必須同時伴隨金融市場事件才會衰退。

換句話說，AI股票持續下跌將有可能導致經濟衰退。布魯蘇拉斯表示：「股市欣欣向榮對經濟擴張的永續效果比投資更重要。」