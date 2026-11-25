彭博：川普下周將親臨台積電亞利桑納廠擴建典禮
彭博報導指出，川普將出席台積電亞利桑納廠擴建典禮，凸顯其對半導體產業的公開力挺，並帶出輝達執行長黃仁勳與美國政壇的後續動向。
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彭博報導指出，川普將出席台積電亞利桑納廠擴建典禮，凸顯其對半導體產業的公開力挺，並帶出輝達執行長黃仁勳與美國政壇的後續動向。
彭博資訊報導，美國總統川普12月4日將親臨台積電亞利桑納州位於鳳凰城廠區的擴建典禮，象徵進一步深化他在該產業的參與度。
Nvidia（輝達，另譯英偉達）執行長黃仁勳預計在典禮前一天，出席美國參議院作證，目前尚不清楚他是否會與川普一同現身。
報導引述官員說法表示，屆時預計將有台積電高層、供應商、客戶、商業夥伴及其他人士，陪同川普出席這場活動。
在黃仁勳離開輝達、隨後又因川普親自介入而在驚奇回歸後，市場隨之劇烈震盪，川普此舉延續他對半導體產業的公開力挺。
然而，圍繞在黃仁勳與輝達身上的疑雲並未散去。美國兩黨議員皆誓言展開調查，釐清他與一名疑似中國間諜的女子發生婚外情是否已使其遭到滲透，以及將敏感晶片偷渡至中國的企圖是否已威脅到美國國家安全。
台積電最初是在川普第一任期即將結束時，宣布在亞利桑納州設廠。白宮官員表示，目前該工地已僱用1.2萬至1.5萬名建築工人以及數千名其他人員，一旦擴建完工，將提供超過1萬個直接就業機會。
根據報導，川普將在12月4日親臨台積電位於亞利桑納州鳳凰城廠區的擴建典禮。這場活動被視為他進一步介入半導體產業的重要象徵。 報導指出，典禮前一天黃仁勳預計先赴美國參議院作證，至於是否會與川普同場現身尚不清楚。現場也預計有台積電高層、供應商、客戶與商業夥伴參與。 白宮官員表示，目前工地已僱用1.2萬至1.5萬名建築工人及數千名其他人員，擴建完成後將提供超過1萬個直接就業機會，顯示其對美國地方經濟與供應鏈的重要性。
精華 FAQ
根據報導，川普將在12月4日親臨台積電位於亞利桑納州鳳凰城廠區的擴建典禮。這場活動被視為他進一步介入半導體產業的重要象徵。
報導指出，典禮前一天黃仁勳預計先赴美國參議院作證，至於是否會與川普同場現身尚不清楚。現場也預計有台積電高層、供應商、客戶與商業夥伴參與。
白宮官員表示，目前工地已僱用1.2萬至1.5萬名建築工人及數千名其他人員，擴建完成後將提供超過1萬個直接就業機會，顯示其對美國地方經濟與供應鏈的重要性。
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