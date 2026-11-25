貝萊德：明年Fed不致於升息兩次 美國短中長天期公債看多
貝萊德預期美國通膨明年將降溫，Fed升息步調可能比市場想像更保守，因此看多短中長天期美債並認為市場升息預期過高。
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貝萊德預期美國通膨明年將降溫，Fed升息步調可能比市場想像更保守，因此看多短中長天期美債並認為市場升息預期過高。
市場已反映美國聯準會（Fed）12月將升息，與貝萊德智庫的看法一致。不過，市場也預期明年最多再升息兩次，貝萊德認為幅度過大，因為明年美國通貨膨脹有望見頂。
貝萊德指出，隨著油價、關稅影響與 AI 相關物價壓力趨緩，預期明年美國整體通膨將降溫，經濟成長也將放緩，因此Fed的升息步調可能比目前市場的預期更審慎。在這樣的環境下，看好短天期與中天期美國公債，以取得收益機會，並在利率波動時提供更多保護。
貝萊德指出，能源衝擊對美國通膨的影響已經見頂。本月布蘭特原油、汽油與柴油價格都大幅回落，透過降低運輸服務價格，應有助於緩解整體通膨與核心通膨。
貝萊德認為，這波能源衝擊在9月達到高峰時，美國整體通膨估計因此增加1.5個百分點。這項影響應會反轉，從今年推升通膨，轉為在 2027 年底前使通膨降低約 0.8個百分點。
貝萊德表示，雖然來自關稅與 AI 建置的物價壓力明年應會緩解，但緩解程度將不均。在歐洲，先前天然氣漲價仍持續轉嫁給消費者，使當地通膨壓力比美國延續更久。在美國，勞動市場供不應求正推升薪資成長，即使能源價格壓力減輕，但核心服務業通膨仍維持在較高水準。
市場定價顯示，Fed在未來 12 個月最多可能升息三次，每次1碼（即0.25個百分點）。貝萊德則認為，12 月升息1碼的可能性很高，2027年上半年則將再升息一次。此外，歐洲央行（ECB）在12月將升息，之後的走向則取決於能源帶動的物價壓力是否持續傳導至基礎通膨。
貝萊德認為，油價回落、關稅與AI相關物價壓力趨緩，會讓美國明年通膨見頂並降溫，經濟成長也將放慢，因此Fed不太可能像市場定價那樣再升息兩次。 在利率可能更審慎、通膨趨緩的情境下，貝萊德看好短天期與中天期美國公債，認為這類資產可提供收益機會，並在利率波動時帶來較好的防禦效果。 貝萊德指出，能源衝擊對通膨的影響已見頂，布蘭特原油與汽柴油價格回落後，將透過運輸成本下降緩和整體與核心通膨；但美國薪資成長仍使核心服務通膨偏高。
精華 FAQ
貝萊德認為，油價回落、關稅與AI相關物價壓力趨緩，會讓美國明年通膨見頂並降溫，經濟成長也將放慢，因此Fed不太可能像市場定價那樣再升息兩次。
在利率可能更審慎、通膨趨緩的情境下，貝萊德看好短天期與中天期美國公債，認為這類資產可提供收益機會，並在利率波動時帶來較好的防禦效果。
貝萊德指出，能源衝擊對通膨的影響已見頂，布蘭特原油與汽柴油價格回落後，將透過運輸成本下降緩和整體與核心通膨；但美國薪資成長仍使核心服務通膨偏高。
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