黃仁勳重掌輝達（Nvidia）執行長後，投資人持續評估輝達與AI交易的下一步；美股繼前一交易日強勁反彈後，24日走勢呈現漲跌互見。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 輝達回任行情迅速退燒，帶動美股科技與AI股全面回落，投資人並因新關稅與升息預期升溫而轉趨保守，市場短線波動明顯加劇。

Nvidia(輝達 ，另譯英偉達)執行長黃仁勳 在離職又復職後，「回歸行情」僅撐了一天；美股繼前一交易日強勁反彈後，24日走勢分歧。進一步加劇賣壓的，是交易人士正在消化川普政府準備推出新關稅措施的消息。

23日交易日因黃仁勳回任而掀起的科技股狂歡行情迅速降溫，Nvidia股價從前一交易日飆漲31%後，急轉直下，跌近6%，市場對其回歸所涉及的政治和治理風險存有疑慮，黃仁勳復職最初帶來的興奮情緒也已消退。

人工智慧(AI)概念股也普遍走弱，拖累那斯達克指數收跌1.48%，那指前一天才創下2025年4月「解放日」反彈以來最佳單日表現後，24日拉回下跌356.02點。史坦普500指數下跌0.5%，費城半導體指數更重挫7.8%。不過，道瓊工業指數在多檔成分股走揚帶動下，上漲逾423點，收盤站上5萬點大關。

科技股普遍走低，晶片類股領跌，超微(AMD)挫跌近9%；亞馬遜、Meta和Alphabet均下跌；蘋果和微軟是美股科技七巨頭中唯二上漲的公司。日前才創下首次公開募股(IPO)紀錄的AI新創公司Anthropic，股價也下跌逾6%，跌破83元的IPO發行價，進一步加重美股賣壓。

利率預期方面，交易員先前曾降低對12月升息的押注，如今再度調整，預估聯準會(Fed)升息1碼的機率達95%。此外，AI漲勢引發通膨疑慮，國際油價上漲約1%。

感恩節與黑色星期五假期前夕，多家零售與科技企業陸續公布財報，百思買因同店銷售成長創下五年來最佳表現，帶動股價逆勢上漲。

Sanctuary Wealth首席投資策略師Mary Ann Bartels表示：「我現在都暈頭轉向了。經歷過去幾個交易日股市如此劇烈的起伏，我不知道現在華爾街還有誰不是這種感覺。」

Cetera Financial Group投資長Gene Goldman表示，在經歷了數月來最大幅度的上漲後，出現一些獲利回吐是意料之中的。歸根結底，一條新聞並不能真正解決投資者對AI交易存在的疑，「上周的回檔對長期投資者而言是買入良機，但我們仍然認為，未來一段時間市場走勢可能會非常震盪」。