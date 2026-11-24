戴爾上季營收翻倍，並第三度上修全年營收預測。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 戴爾受AI伺服器熱潮帶動，營收、獲利與全年展望全面優於預期，AI訂單與待交付金額創高，但PC業務仍顯疲弱。

戴爾（Dell Technologies）成功搭上AI需求熱潮，上季營收、獲利和本季展望都超出華爾街 預期，並繼5月和9月之後，第三度上修全年營收預測。盤後股價上漲約4%。

戴爾預估，截至明年1月的本會計年度營收約2,020億美元，高於9月預測的1,920億美元。分析師預估是1,935億美元。其中，全年AI伺服器銷售預估從740億美元上修至780億美元，預估年增216%。

至於本季（第4季），預估營收563億美元、調整後每股盈餘8.40美元，也都高於市場預期的536億美元和7.49美元。

在截至10月30日的第3季，戴爾營收年增103%至549億美元，遠高於分析師預估的493億美元，調整後每股盈餘9.45美元，市場僅預期6.60美元。

這波成長主要由AI伺服器帶動。雲端業者、AI研究機構和主權雲端網路，正大舉採購搭載輝達（NVIDIA）晶片的伺服器。戴爾上季AI伺服器銷售額達220億美元，年增291%。

戴爾副董事長兼營運長克拉克（Jeff Clarke）表示，上季取得602億美元AI訂單，季末尚未交付的AI訂單金額達到創紀錄的1,323億美元。

他說：「我們現在已經是一家不同的公司，絕大多數獲利和成長都由基礎設施解決方案事業群帶動。」

訂單湧入之際，戴爾強調會嚴格把關。克拉克表示，每筆AI訂單都會審查客戶品質、取得資金的能力，以及土地和電力取得情況。對新興雲端業者，仍會嚴選合作夥伴，也會審視支撐其需求的終端客戶。

財務長甘迺迪（David Kennedy）受訪時表示，AI待交付訂單的客戶類型愈來愈多元，遍及多個國家和美國多州，包括新興雲端業者與主權客戶。他補充，輝達執行長黃仁勳短暫遭撤換，並未讓戴爾業務放緩或受到影響。黃仁勳周一已回任輝達執行長。

戴爾上季包含AI伺服器在內的基礎設施事業群營業利益率，從一年前的12.4%升至17%。甘迺迪表示，隨著業務擴大，營運費用占營收的比重持續下降，即使AI伺服器占比提高，獲利能力仍在改善。

不過，昂貴晶片也推高AI伺服器的成本。戴爾表示，AI伺服器的營業利益率約為中個位數百分比，隨著本季銷售占比增加，基礎設施事業群的營業利益率將從17%降至略低於15%。

相較之下，個人電腦業務表現較弱。上季個人電腦事業營收128.9億美元，低於市場預估的143.3億美元。記憶體漲價推高電腦售價，消費者也選擇延後換機。

戴爾股價周二正常交易時段下跌約12%，受到同業慧與科技（HPE）獲利率展望引發的疑慮，以及AI類股普遍賣壓拖累，收在295.28美元。但財報公布後，盤後上漲約4%。今年以來股價累計漲幅約135%。

上季透過股利與股票回購，戴爾向股東返還49億美元，周二宣布董事會已批准再增加250億美元的股票回購額度。