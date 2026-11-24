紐約證交所交易員。（歐新社）

AI摘要 文章摘要整理： 美股周二漲跌互見，費半重挫帶動科技股走弱，Nvidia與AMD大跌；市場同時消化川普新關稅消息，並等待PCE通膨數據出爐。

美股 史坦普500指數周二（24日）收低，那斯達克指數挫跌逾1%，費城半導體指數更重挫7.8%，晶片股拋售再度拖累市場，Nvidia（輝達，另譯英偉達）與其他AI相關股票回吐前一日部分漲幅，且投資者正為美國可能推出的新關稅 措施做準備。

道瓊工業指數24日收盤上漲423.39點，漲幅0.85%，收50,018.70點；史坦普500指數下跌36.08點，跌幅0.50%，收7,201.09點；那斯達克指數下跌356.02點，跌幅1.48%，收23,733.54點。

費城半導體指數重挫755.55點，跌幅7.88%，報8,832.50點。

輝達吐回部分漲幅 科技股疲弱

輝達股價下跌5.9%，逆轉前一天大漲31%的驚奇走勢，投資者正權衡黃仁勳周一重返執行長職位的影響，市場對其回歸所涉及的政治和治理風險存有疑慮。由於輝達董事會仍在調查黃仁勳是否成為外國間諜活動目標，黃仁勳復職最初帶來的興奮情緒也已消退。

科技類股下跌2.8%，在史坦普500指數各類股中領跌。台積電ADR跌約4%，超微（AMD）挫跌近9%。

亞馬遜、Meta和Alphabet均下跌；蘋果和微軟是美股科技七巨頭中唯二上漲的公司

才剛上市的Anthropic股價收跌6.5%，報81.90美元，跌破83美元的IPO發行價。

有關AI成本、可持續性、估值和潛在監管的擔憂再次成為市場焦點，引發新一輪下跌。

Sanctuary Wealth首席投資策略師Mary Ann Bartels表示：「我現在都暈頭轉向了。經歷過去幾個交易日股市如此劇烈的起伏，我不知道現在華爾街還有誰不是這種感覺。」

Cetera Financial Group投資長Gene Goldman表示，在經歷了數月來最大幅度的上漲後，出現一些獲利回吐是意料之中的。歸根結底，一條新聞並不能真正解決投資者對AI交易存在的疑，「上周的回檔對長期投資者而言是買入良機，但我們仍然認為，未來一段時間市場走勢可能會非常震盪」。

華爾街主要恐慌指標「芝加哥選擇權交易所波動率指數」（VIX）徘徊在26附近，顯示出市場壓力在上升。

新關稅消息加重賣壓

進一步加劇賣壓的，是交易人士正在消化川普政府準備推出新關稅措施的消息。路透援引三位知情人士的消息報導指出，川普政府即將公布一項旨在針對16個主要貿易夥伴所謂工業產能過剩問題的調查結果，預期將對範圍廣泛的商品徵收新進口關稅。

彭博報導指出，據悉，美國下一輪關稅不會超過他與各國達成貿易協議所設定的水準，而且不會一體適用，會針對各個經濟體適用不同的稅率。

ValueWorks LLC投資組合經理Charles Lemonides表示：「圍繞AI存在諸多不確定性的情況下，華爾街現在最不想聽到的就是任何有關貿易戰的消息。」

等待通膨數據

高盛表示，新增關稅將給市場帶來不確定性，而投資者在周三個人消費支出（PCE）物價指數公布前也保持謹慎。

PCE物價指數是聯準會關注的關鍵通膨指標之一。芝商所FedWatch工具顯示，聯邦資金利率期貨交易員目前預期聯準會12月升息機率為97%，1月再次升息的機率的66%。

零售類股上漲。Abercrombie & Fitch大漲19.7%，Dollar Tree則上漲11.2%。兩家公司均上調了獲利預期。

醫療類股也上漲，在史坦普500指數中漲幅領先。

世界大型企業研究會調查顯示，美國11月消費者信心指數升至近兩年來的最高水平。11月期中選舉後，消費者對就業市場狀況和整體經濟前景更加樂觀。