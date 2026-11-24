OpenAI推AI安全制度 資料來源：外電

AI摘要 文章摘要整理： OpenAI提出以困惑度作為全產業共同指標，主張在安全監控能力達標前限制AI研發速度，並獲奧特曼支持。

OpenAI首席科學家帕喬基（Jakub Pachocki）提出全球頂尖AI公司應共同約定模型研發上限，以「困惑度」（perplexity）為指標，在AI安全監控能力達到特定標準前，都不應研發速度「超線」，並獲執行長奧特曼 支持。

這是AI業界第一個對安全規範提出清楚定義的案例，業界看好，若形成氣候，AI發展將更有秩序，也讓用戶用得更安心，持續做大市場規模。

帕喬基發布長文「Perplexity and Intelligence」，釋出這項觀點。他提議，AI開發商應對日益強大的AI模型採取共同限制，以「困惑度」作為全產業衡量AI進展的共同指標。

他在部落格文章中詳述這項提案。目前，業界內外愈來愈擔心，AI能力快速提升可能帶來風險。

帕喬基寫道：「我進一步提議，根據困惑度與其他衡量指標制定共同上限。開發商應承諾，在我們理解和監控AI行為的能力達到某個具體里程碑之前，不會跨越這些限制。」

帕喬基說，困惑度是衡量模型智慧的一項指標，用來評估模型預測下一個詞元（token）的能力，困惑度愈低代表預測愈準確。

帕喬基指出，最快在2027年，AI就可能協助推動AI訓練方法取得根本性突破，進步加速可能超越監控與安全技術的發展。

據了解，帕喬基主張的困惑度指標評斷基準，可一路追溯到2023年推出的GPT-3.5版本，當時困惑度指標為0.99，GPT-4更推進到0.91，現在AI模型普遍困惑度已降到0.8以下，使網路安全、數學研發等專業領域出現大幅度成長，但同時也代表AI出現失控風險，這也是OpenAI首度對外公開這項指標，並呼籲先進AI模型大廠都應該跟進。

奧特曼支持這項提案，並在X發文表示，業界應設法就AI開發的共同限制尋求共識。

他形容帕喬基的文章是「OpenAI近期發表的最重要內容」，表示這類限制有助於確保AI安全且受控。