輝達周一股價大漲讓放空和反向ETF交易慘賠。(歐新社)

AI摘要 文章摘要整理： 黃仁勳回任執行長後帶動輝達股價暴衝，讓押注下跌的空頭與反向ETF投資人單日慘賠，凸顯個股槓桿商品在劇烈波動中的高風險。

押注Nvidia輝達 下跌的投資人，上周五還在盤算獲利，周一便遭逢重擊。黃仁勳 回任執行長的消息，帶動輝達股價收漲31%，空頭單日帳面損失達113億美元，歐洲一檔三倍反向ETF更暴跌92%。

據研究機構S3 Partners研究主管Leon Gross統計，自黃仁勳11月12日辭職起的七個交易日，輝達空頭累計賺進137億美元。但周一股價開盤便跳漲33%，空頭帳面損失一度達120億美元；隨收盤漲幅略為收斂，當日損失縮至113億美元，仍吐回先前大部分獲利。

透過槓桿反向商品押注輝達下跌的投資人，損失同樣慘重。資產規模約1億美元的GraniteShares輝達單日兩倍反向ETF（代碼NVD），周一重挫63%。這檔基金以輝達單日報酬的反向兩倍為目標，截至上周五，今年來原本上漲46%。

歐洲商品跌得更慘。GraniteShares輝達單日三倍反向指數股票型商品（ETP，代碼3SNV）暴跌92%，Leverage Shares旗下同類商品NV3S也重摔80%。

輝達上周大跌23%，截至上周五，本月累計跌幅達39%，讓押注續跌的投資人大有斬獲。但黃仁勳回任後，股價周一盤中最多飆漲37%，短短幾小時便扭轉局勢。

這場逆轉也凸顯單一股票槓桿商品熱潮背後的風險。今年AI相關股票劇烈震盪，追求放大個股單日漲跌幅的商品，也讓交易者在短時間內歷經大賺大賠。

這類商品通常透過衍生性金融商品建立部位，每日重新調整曝險。因此，持有超過一天的累計報酬，可能明顯偏離標的同期報酬的標示倍數，適合短線交易，並非一般買進後長期持有的投資工具。

WallachBeth Capital的ETF董事總經理Mohit Bajaj說：「任何槓桿ETF都是潛在報酬伴隨風險，交易者一定得盯緊。」

歐洲部分受當沖客青睞的商品，不受歐盟UCITS基金監理架構規範，因此發行商能提供更集中、槓桿更高的押注工具，潛在獲利與損失也更大。美國監管機關則一直不願放行追蹤個股單日報酬超過兩倍的新ETF。

理論上，若三倍反向部位在股價上漲過程中維持不變，標的股票漲幅超過約三分之一，就可能使其價值歸零。不過，NV3S因設有「安全氣囊」機制，周一重挫後仍繼續交易。

Leverage Shares公關暨策略主管Oktay Kavrak說，這檔ETF暫停交易約15分鐘，重新計算並調整曝險後恢復交易，降低股價繼續上漲導致商品歸零的風險。

他說：「安全氣囊發揮了原本的作用：在今天這種極端行情下，降低全數賠光的風險。」

GraniteShares創辦人暨執行長Will Rhind則說，3SNV設有停損機制，避免在這類行情中跌至零。「因為有停損機制，3SNV才能繼續交易，不必終止。」

直接放空股票，同樣可能遭遇軋空。放空是先借入股票，按市價賣出，預期日後能以較低價格買回還券，賺取價差。但股價一旦急漲，空頭可能被迫買回股票以限制損失，進一步推升股價。

S3資料顯示，截至上周底，輝達遭放空股數達2億8,720萬股。Roundhill Financial投資策略主管Drew Pettit說：「在高度波動的市場放空，就是有這種危險。」

仍堅守空單的投資人，未來幾周可能繼續面對劇烈震盪。川普推動董事會讓黃仁勳回任，但加州調查並未因此結束，黃仁勳下周也仍須接受眾議院委員會閉門訪談，並赴參議院作證。

偏左派智庫Groundwork Collaborative主管政策、倡議及研究的資深副總裁Alex Jacquez認為，黃仁勳回任反而可能讓輝達更容易受到政治風波衝擊。國會很可能跨黨派要求黃仁勳，甚至其他AI企業執行長說明，美國先進晶片是否透過規避出口管制的方式流入大陸。

對空頭而言，調查可能帶來新的放空理由，但周一的行情也顯示，股價突然反轉，足以迅速吞噬先前獲利。