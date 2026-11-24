蘋果平價筆電MacBook Neo推出後，銷量火爆，傳出蘋果乘勝追擊，擬於明年3月推出第二代MacBook Neo，效能大躍進，處理器將升級為A19 Pro晶片，統一記憶體也可能由現行的8GB提升至12GB。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 蘋果計畫明年3月推出第二代MacBook Neo，傳將升級A19 Pro晶片與12GB記憶體，並可能調整售價，帶動相關代工供應鏈受惠。

蘋果平價筆電MacBook Neo推出後，銷量火爆，傳出蘋果乘勝追擊，擬於明年3月推出第二代MacBook Neo，效能大躍進，處理器將升級為A19 Pro晶片，統一記憶體也可能由現行的8GB提升至12GB。市場看旺新機問世後買氣，有利鴻海 、廣達等供應鏈後市。

彭博記者葛曼披露，蘋果正規劃配合iOS 27.4、macOS 27.4等系統更新周期，推出多款入門級產品，新一代MacBook Neo就是其中一項產品。

第二代MacBook Neo預期將延續第一代產品親民的價格。相較於第一代MacBook Neo採用A18 Pro 晶片、配置8GB統一記憶體的機型，第二代MacBook Neo將升級至A19 Pro晶片及12GB記憶體，除了處理效能提升，也有助於改善多工處理能力。

機身設計方面，據悉，蘋果有意更頻繁地更新MacBook Neo的顏色選項，但目前尚不確定是否會從第二代機型開始實施。由於該機主打年輕消費族群，配色變化也可能成為蘋果區隔其他MacBook產品線的方式之一。

隨著硬體升級，預計第二代MacBook Neo售價也將調整。MacBook Neo在美國上市時以599美元起售，但於6月調高價格，10月則進一步縮減教育優惠幅度。市場預計，第二代MacBook Neo由於提升記憶體容量，售價將進一步攀升。

蘋果先前表示，記憶體等零組件價格持續上漲，成本壓力攀升壓不住，今年從平價的MacBook Neo到高檔的iPhone 18 Pro都一起漲。

據研調機構Counterpoint Research統計，2026年第3季全球PC出貨量年減21%至5,700萬台，前五大品牌出貨量相比去年同期皆下滑，蘋果當季出貨560萬台，雖然年減11%，但市占率卻由去年同期的8.7%提升至9.8%。

MacBook Neo在一定程度上緩衝了出貨量下滑，使蘋果表現優於整體市場。法人看好，相關代工廠鴻海及廣達有望受惠。廣達副董事長梁次震先前表示，若明年記憶體價格沒有下降，筆電、PC及其他使用記憶體的產品都會受到零組件成本上升影響，影響程度則因產品單價而異。

鴻海先前指出，電腦終端產品持續受到記憶體等零組件供應緊張影響，預期今年第4季營收季對季略為衰退，不過部分零組件價格上漲也帶動出貨價格提高。