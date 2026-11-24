網路安全公司CrowdStrike 23日宣布，將以約439億美元的全股票交易，收購同業Zscaler。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： CrowdStrike宣布以439億美元全股票收購Zscaler，藉由整合設備與網路安全平台擴大產品線，並受AI帶動的資安需求成長所推升。

網路安全公司CrowdStrike 23日宣布，將以約439億美元的全股票交易，收購同業Zscaler，為該產業歷來規模最大的併購案之一，凸顯AI代理導致網安憂慮日增、資安業者股價飆漲，帶動產業加速整併。

正值AI普及提高網路風險，攻擊者能更快找出軟體弱點，促使企業系統的網安需求大增，需要能偵測、圍堵、回應網路威脅的工具。這樁交易結合了CrowdStrike的設備安全、與Zscaler的網路安全平台，讓單一業者能提供更廣泛的產品選項。

依據交易，每擁有一股Zscaler，可取得1.135股CrowdStrike股票，意味併購Zscaler的價碼，為每股260.41美元，較Zscaler上周五（20日）收盤價溢價34%。CrowdStrike股東將持有合併後公司的84%股權。

CrowdStrike的Falcon平台，是保護個人電腦與伺服器的網安軟體領導業者，市值逼近2350億美元。近來該公司股價與其他網安巨擘同步攀高，包括Palo Alto Networks、Cloudflare等。

Zscaler軟體能協助企業防範網路威脅，該公司的雲端產品可取代傳統的虛擬私人網路（VPN），VPN讓企業職員得以遠距登入公司系統。傳統VPN頻遭攻擊，幕後主使疑似為中國等資助的駭客。Zscaler軟體給予業者更大的掌控權，能決定誰能存取公司網路，可降低入侵者混進的風險。

美國這個月頻傳當機事件，受影響者包括微軟、摩根大通、聯合航空、美國國家安全局，連機場也一度停擺。

儘管相關事件起因是設備與系統故障，但外界更害怕或許是惡意行為者所為。

有鑑於此，研調機構Gartner預測，今年全球資訊安全開支將成長近12%至2440億美元。CrowdStrike表示，合併後公司的整體潛在市場（TAM）將增加1850億美元以上，年度經常性營收超過100億美元。