美國今天將新加坡企業Megaspeed International列入貿易黑名單，禁止這家公司在未取得許可的情況下採購先進晶片。（中央社）

AI摘要 文章摘要整理： 美國以國安疑慮將Megaspeed及其多家關係企業列入黑名單，指控其可能協助中國取得受管制的Nvidia先進晶片與運算能力。

美國今天將新加坡企業Megaspeed International列入貿易黑名單，禁止這家公司在未取得許可的情況下採購先進晶片。

這家公司遭指可能將高階晶片及運算能力轉供中國，違反美國嚴格的出口管制規定。此外，輝達 （Nvidia）執行長黃仁勳 與Megaspeed前主管黃樂（Alice Huang）的婚外情，以及黃樂涉嫌為中國從事間諜活動的指控，也使這家公司受到關注。

綜合法新社和路透社報導，美國商務部在「聯邦公報」（Federal Register）發布的公告指出，Megaspeed及它位在馬來西亞、新加坡與泰國的4家關係企業，因「從事違反美國國家安全或外交政策利益的活動」，被列入商務部「實體清單」（Entity List）。

63歲的黃仁勳先前因媒體披露他與Megaspeed前主管黃樂的婚外情而辭去輝達執行長職務。Megaspeed過去曾採購數十億美元的輝達晶片。

美國總統川普（Donald Trump）多次表示，黃仁勳應該回任，領導這家位居人工智慧（AI）革命核心的企業。黃仁勳今天重掌輝達執行長職務。

Megaspeed表示，黃樂已於2025年8月離職，公司從事的都是「合法業務」。黃仁勳在相關報導曝光後，於11月8日發表聲明承認有婚外情，但未指名對方是黃樂。

根據美國今天公布的列管措施，Megaspeed未經美國政府許可，不得採購AI晶片及其他先進技術。這家公司遭指可能將高階晶片及運算能力轉供中國，違反美國嚴格的出口管制規定。

今天被列入實體清單的7家企業，包括Megaspeed位於新加坡的控股公司Swiftdata，以及位在馬來西亞的關係企業Speedmatrix。

輝達在合作夥伴名錄中，將Megaspeed列為官方雲端合作夥伴。2025年10月，「紐約時報」（The New York Times）報導，美國正在調查Megaspeed是否協助中國客戶取得受華府出口管制的輝達先進晶片，這家公司因而受到外界關注。

Megaspeed未立即回應置評請求。

美國商務部上次將新的實體列入清單是在2025年10月。