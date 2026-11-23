Megaspeed遭美列黑名單 涉助中取得Nvidia AI晶片
美國以國安疑慮將Megaspeed及其多家關係企業列入黑名單，指控其可能協助中國取得受管制的Nvidia先進晶片與運算能力。
AI摘要
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美國以國安疑慮將Megaspeed及其多家關係企業列入黑名單，指控其可能協助中國取得受管制的Nvidia先進晶片與運算能力。
美國今天將新加坡企業Megaspeed International列入貿易黑名單，禁止這家公司在未取得許可的情況下採購先進晶片。
這家公司遭指可能將高階晶片及運算能力轉供中國，違反美國嚴格的出口管制規定。此外，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳與Megaspeed前主管黃樂（Alice Huang）的婚外情，以及黃樂涉嫌為中國從事間諜活動的指控，也使這家公司受到關注。
綜合法新社和路透社報導，美國商務部在「聯邦公報」（Federal Register）發布的公告指出，Megaspeed及它位在馬來西亞、新加坡與泰國的4家關係企業，因「從事違反美國國家安全或外交政策利益的活動」，被列入商務部「實體清單」（Entity List）。
63歲的黃仁勳先前因媒體披露他與Megaspeed前主管黃樂的婚外情而辭去輝達執行長職務。Megaspeed過去曾採購數十億美元的輝達晶片。
美國總統川普（Donald Trump）多次表示，黃仁勳應該回任，領導這家位居人工智慧（AI）革命核心的企業。黃仁勳今天重掌輝達執行長職務。
Megaspeed表示，黃樂已於2025年8月離職，公司從事的都是「合法業務」。黃仁勳在相關報導曝光後，於11月8日發表聲明承認有婚外情，但未指名對方是黃樂。
根據美國今天公布的列管措施，Megaspeed未經美國政府許可，不得採購AI晶片及其他先進技術。這家公司遭指可能將高階晶片及運算能力轉供中國，違反美國嚴格的出口管制規定。
今天被列入實體清單的7家企業，包括Megaspeed位於新加坡的控股公司Swiftdata，以及位在馬來西亞的關係企業Speedmatrix。
輝達在合作夥伴名錄中，將Megaspeed列為官方雲端合作夥伴。2025年10月，「紐約時報」（The New York Times）報導，美國正在調查Megaspeed是否協助中國客戶取得受華府出口管制的輝達先進晶片，這家公司因而受到外界關注。
Megaspeed未立即回應置評請求。
美國商務部上次將新的實體列入清單是在2025年10月。
美國商務部認定Megaspeed及其關係企業從事違反國安或外交政策利益的活動，因此納入實體清單，未經許可不得採購先進晶片與相關技術。 美方懷疑Megaspeed可能把高階晶片與運算能力轉供中國，藉此規避嚴格出口管制；相關調查也聚焦其與輝達晶片交易及雲端合作關係。 Megaspeed曾是輝達官方雲端合作夥伴，且過去採購大量輝達晶片；加上黃仁勳與前主管黃樂的爭議，使這家公司在外界與媒體調查下更受矚目。
精華 FAQ
美國商務部認定Megaspeed及其關係企業從事違反國安或外交政策利益的活動，因此納入實體清單，未經許可不得採購先進晶片與相關技術。
美方懷疑Megaspeed可能把高階晶片與運算能力轉供中國，藉此規避嚴格出口管制；相關調查也聚焦其與輝達晶片交易及雲端合作關係。
Megaspeed曾是輝達官方雲端合作夥伴，且過去採購大量輝達晶片；加上黃仁勳與前主管黃樂的爭議，使這家公司在外界與媒體調查下更受矚目。
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