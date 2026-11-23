美股收盤／黃仁勳回鍋點燃AI股 Nvidia飆31.5%、費半狂漲14%
黃仁勳回鍋輝達引爆AI股反攻，Nvidia、半導體與雲端供應鏈全面大漲，帶動美股強勁反彈，但AI投資回報與政策風險仍是後市關鍵。
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黃仁勳回鍋輝達引爆AI股反攻，Nvidia、半導體與雲端供應鏈全面大漲，帶動美股強勁反彈，但AI投資回報與政策風險仍是後市關鍵。
美國股市周一強勁反彈，黃仁勳重掌輝達（Nvidia），帶動資金重返AI股。輝達股價飆漲31.5%，創2003年以來最大單日漲幅，費城半導體指數大漲14%；那斯達克綜合指數勁揚6.51%，和史坦普500指數同創2025年4月以來最大單日漲幅。不過，分析師提醒，黃仁勳回任雖消除一大變數，AI投資能否回本、龐大借款及政策風險，仍待釐清。
道瓊工業指數周一大漲1,447.98點，漲幅3%，收49,595.31點。史坦普500指數上漲326.78點，漲幅4.7%，收7,237.17點。那斯達克綜合指數上漲1,471.83點，漲幅6.5%，收24,089.56點。
費城半導體指數上漲14%。輝達終場收在165.05美元，狂漲31.5%，創2003年5月9日以來最大單日漲幅。黃仁勳因婚外情風波辭職後，僅隔11天便重掌輝達。
黃仁勳回任帶動晶片及AI供應鏈大漲。美光上漲19%，邁威爾上漲18.4%，英特爾上漲16.3%，科磊上漲15%，應用材料上漲14.6%，科林研發上漲14.5%；台積電ADR大漲14.1%。
晶片、伺服器到光通訊全面反攻
伺服器及雲端業者也強勁反彈。戴爾上漲20.5%，收334.91美元；慧與上漲17.4%，美超微上漲13.3%，甲骨文上漲12.3%。輝達合作夥伴、新雲端業者CoreWeave大漲22.3%，收48.33美元。威騰和希捷各漲13.8%。
漲勢也延伸至資料中心電力及光通訊業者。Bloom Energy上漲18.1%，Lumentum上漲18.2%，Coherent上漲15.3%，康寧上漲14.8%，Ciena上漲13%。
上周美股才遭遇猛烈拋售，史坦普500和道瓊雙雙跌入修正區，那斯達克綜合指數全周下跌約一成。周一美股期指原本已明顯上漲，輝達盤前宣布黃仁勳回任後，漲勢進一步擴大。
輝達董事會說，經過一系列會議，並聽取美國政府「高層意見」後，一致同意讓黃仁勳回任，確信此舉不構成國安風險。川普也稱促成黃仁勳回任，但國會兩黨議員批評這項決定，要求進一步限制大陸取得輝達先進AI晶片。
大型科技股同步走高，Meta上漲6.6%，Alphabet上漲6.3%，亞馬遜上漲3.5%。
但Anthropic逆勢下跌1.4%，收87.64美元，顯示投資人對AI模型業者的獲利前景仍有疑慮，整體AI股的強勁反彈並未全面消除這些疑問。
黃仁勳回任解一大變數 投資回報仍是考驗
盈透證券分析師Jose Torres說，黃仁勳不只是經營者，也在促成交易、協調產業關係及提供財務支持上扮演要角。每當市場質疑龐大資本支出、投資回報或技術整合能力，他都曾出面支撐信心。
彭博行業研究分析師Kunjan Sobhani認為，黃仁勳回任，有助降低輝達在產品規劃、供應鏈安排及策略性AI交易上的執行風險，也減少大型AI基礎設施承諾及策略投資的不確定性。
Globalt Investments資深經理人Thomas Martin說，當天走勢印證了黃仁勳對輝達及AI行情的重要性。不過，「現在解決了一個問題，而且是大問題，但其他事情如何發展，仍須觀察」。
對於後市，摩根士丹利投資管理資深經理人Andrew Slimmon較為樂觀，認為反彈尚未結束，在目前價位逐步增加科技股部位，仍不算太晚。
通膨數據將牽動升息預期
本周市場另一項考驗，是周三公布的個人消費支出（PCE）物價數據，將提供聯準會（Fed）利率政策的新線索。投資人先前擔心，通膨居高不下，可能迫使Fed在12月繼續升息。
周一美元明顯走強，對政策較敏感的美國2年期公債殖利率上升0.047個百分點，報4.658%；10年期公債殖利率上升0.010個百分點，報4.919%。30年期公債殖利率則下滑至5.295%，連六天下降。
商品市場方面，黃金期貨上漲3.9%，每英兩報3,649.20美元，創逾三個月最大漲幅；銅價上漲2.7%。紐約原油期貨則下跌3.9%，每桶收80.17美元。
輝達股價單日狂漲31.5%，收在165.05美元，並帶動費城半導體指數大漲14%，資金迅速回流AI與晶片族群，形成全面性反彈行情。 晶片、伺服器、雲端、資料中心電力與光通訊族群都跟著上攻，包括台積電ADR、美光、戴爾、甲骨文、Bloom Energy與Ciena等個股均大幅上漲。 市場仍在觀察AI投資能否回本、企業龐大借款壓力、政策與國安審查風險，以及周三PCE通膨數據對Fed升息預期的影響。
精華 FAQ
輝達股價單日狂漲31.5%，收在165.05美元，並帶動費城半導體指數大漲14%，資金迅速回流AI與晶片族群，形成全面性反彈行情。
晶片、伺服器、雲端、資料中心電力與光通訊族群都跟著上攻，包括台積電ADR、美光、戴爾、甲骨文、Bloom Energy與Ciena等個股均大幅上漲。
市場仍在觀察AI投資能否回本、企業龐大借款壓力、政策與國安審查風險，以及周三PCE通膨數據對Fed升息預期的影響。
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