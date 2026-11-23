安謀（Arm）執行長哈斯（Rene Haas）。 （路透）

AI摘要 文章摘要整理： 安謀執行長哈斯與公司續約至2033年，並將接任軟銀副董事長；由於他曾是接班黃仁勳的傳聞人選，如今續留安謀也使外界推測大致落空。

安謀 （Arm）執行長哈斯（Rene Haas）今（23）日與公司續約，將任期延長至2033年，承諾長時間繼續領導安謀。安謀在美股那斯達克交易的ADR股價，聞訊在盤前一度大漲12%。哈斯最近曾被點名，是接替黃仁勳 掌管輝達（NVIDIA ）的可能人選之一，現在這個最新發展似乎已可將哈斯排除。

哈斯同時可望於12月1日起，擔任軟銀集團（SoftBank Group）的副董事長。

哈斯說：「我對安謀的未來，從未如此充滿信心。」

本月稍早輝達前執行長黃仁勳辭職後，18日傳出哈斯（Rene Haas）被列入新任執行長人選之一。當時安謀發言人拒絕評論，輝達亦未立即回應。哈斯曾在輝達任職七年，擔任運算產品事業群總經理。輝達與安謀的另一個淵源是，2020年輝達曾試圖收購安謀，但最終因監管機構反對破局。

哈斯18日在奧斯汀出席一場科技會議，形容黃仁勳這位昔日上司是「傳奇人物」，稱讚黃仁勳在輝達打造的一切，是歷史性的成就。他表示：「這樣的傑出領袖並不多見」。