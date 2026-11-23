避險大亨艾克曼呼籲聯準會（Fed）把通膨目標從2%調升至3%，並警告Fed若是下月升息，恐會引發經濟衰退。 （路透）

AI摘要 文章摘要整理： 艾克曼主張Fed應把通膨目標由2%調高至3%，並警告若12月續升息，可能因金融情勢已趨緊縮而引發美國與全球衰退。

避險基金大亨、潘興廣場（Pershing Square）創辦人艾克曼（Bill Ackman）呼籲美國聯準會（Fed）應該放棄2%通膨 目標，改追求3%。他並警告，若是Fed在12月9日會議仍要升息，恐將會把美國和全球經濟推向衰退深淵。

艾克曼22日在X發文表示，他認為，目前的金融情勢已經大幅緊縮。他以SpaceX 為例，他稱該公司為一家投資級公司，而該公司近期剛透過其發行的有擔保債券 籌資，利率升至約8.3%，高於該公司掛牌上市時發行的無擔保債券利率不到6%。近期的股市下滑也使股權籌資的成本實質變得更高。

艾克曼的整體論點是，世界已和當初訂下2%通膨目標的時候不一樣了，原因包括地緣正風險、全球必要性軍事支出增加、去全球化和關稅，以及正在進行的AI基建和所需能源廣大投資。在這些背景下，艾克曼認為，「3%通膨率是一個更符合新世界現實理想的目標」。他在文末歡迎評論家反駁他的論點。

I think the Fed is about to make another mistake on December 9th. Financial conditions have tightened massively. For example, @SpaceX, an investment grade company, just raised secured debt financing at an 8.259% interest rate versus below 6% for its unsecured bond offering at the time of its IPO. The cost of equity capital has also increased materially with the recent substantial decline in the stock market. The Fed’s 2% inflation ambition is misguided. Geopolitical risk and the required investment in global military spending, de globalization and tariffs, and the massive AI infrastructure and related energy investment are features of the world that did not exist when the 2% target was set. 3% inflation is a more realistic ambition in the new world. The Fed will put the U.S. and world in recession if it continues to raise rates in a failed attempt to drive inflation to 2%. Tell me why I am wrong. — Bill Ackman (@BillAckman) November 22, 2026

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各界對於進一步緊縮貨幣政策的反對聲浪正在日益高漲。美國財長貝森特22日警告，如果Fed過度緊縮，將有可能犯下政策錯誤。高盛數據也顯示，在上周股市崩盤後，美國的金融情勢創下自2020年3月來最大幅的單周緊縮。儘管如此，期貨市場對12月升息的預期已幾乎達到100%篤定，高盛經濟學家也預期Fed將在12月和明年3月升息。

反對艾克曼的意見有可能會集中在信譽問題。在通膨率高於目標時提高目標，有可能會被視為為達標而改變規則。那將可能導致Fed花了數十年維持的長期通膨預期被放寬，而那可能代表著未來利率將會上升而非下降。