德州一處資料中心建築工地。 （路透）

AI摘要 文章摘要整理： 馬斯克指出，資料中心建設延誤將讓AI公司明年面臨數千億美元資金缺口；同時分析師看好SpaceX算力業務，認為其有望成為全球最大AI雲端服務商。

SpaceX 執行長馬斯克 警告，明年人工智慧 （AI）公司的現金短缺情況將會很誇張，資金缺口恐怕高達數千億美元，因為AI業者必須等候創造營收的資料中心建設完成並且上線運行，而現在資料中心的建設已被延誤。

馬斯克是21日在社群平台X上回覆貼文時，發出這個警訊。他寫道，「現金短缺情況，明年也將會很誇張（going to be nuts）」，「即使整個產業在支付運算設備費用之後，到設備穩定運作並足以產生營收之前，累計只延誤幾個月，也意味著，光是營運週轉資金就會額外需要數千億美元」。他問：「這些錢要從哪裡來？」

另外，知名科技類股分析師艾夫斯（Dan Ives）看好SpaceX提供算力的前景。現任Yorkville Ives合夥人暨資深董事總經理的他認為，隨著AI需求超越預定產能，SpaceX有望成為全球最大的AI超大規模雲端服務商。

艾夫斯把將馬斯克旗下公司列為科技股遭遇拋售時，可能脫穎而出的企業之一，理由是他預期AI算力的需求將超越業界目前規劃的產能。他估計，到2029年時，AI算力需求及積壓訂單將達到160 GW，相較之下，整個產業未來幾年計建置的算力只有80至100 GW。

他信心堅定指出：「這波科技浪潮將持續高速前進。藍色浪潮（指民主黨這次選舉大勝）、空頭、對中國鷹派，都無法阻止這場第四次工業革命。」

除了SpaceX，艾夫斯表示，已經站穩市場地位的雲端服務供應商，像是微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）及Google母公司Alphabet，也相對具有防禦性。

馬斯克示警資料中心建設延誤後果，是回應AI研究者蕭萊特（Francois Chollet）的貼文。蕭萊特提到，繪圖處理器（GPU）供應短缺，而且租用成本愈來愈高；馬斯克說，即使昂貴的晶片到貨了，業者仍必須為晶片提供電力與冷卻設備，並確保系統能夠穩定運作，達到足以向客戶收費的程度，才能開始創造營收。

SpaceX上周五取得融資，將用來採購輝達（NVIDIA）的Vera Rubin晶片及相關設備。負責這項融資計畫的Apollo和高盛表示，由於投資人超額認購，融資規模提高至大約440億美元。

SpaceX預期2027年上半年開始出租這些設備所提供的算力。截至9月底，SpaceX的算力已達1.7 GW，馬斯克表示，如果明年底時公司的算力還沒增加到13 GW，他會感到意外。SpaceX計劃在德州及亞利桑那州的運算園區，共投資超過740億美元。