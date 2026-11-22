美擴大AI限制 高槓桿算力租賃 面臨清算
美國擴大AI限制後，新雲端業者因中國客戶訂單流失而急售算力，租金下跌、獲利受壓，連帶使融資能力惡化，市場憂慮出現清算潮。
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美國擴大AI限制後，新雲端業者因中國客戶訂單流失而急售算力，租金下跌、獲利受壓，連帶使融資能力惡化，市場憂慮出現清算潮。
新雲端業者（Neocloud）在美國擴大AI限制令之下，營運恐陷入惡性循環，長約客戶取消訂單將導致手中算力積壓，算力租金受到衝擊，壓縮新雲端業者獲利，進一步影響金融機構放款評估，這場高槓桿算力租賃遊戲或許將面臨一輪清算。
不少產業大咖已示警新雲端業者壓力不小。SpaceX執行長馬斯克直言，新雲端業者業務過於集中，僅靠算力租借，恐再難借到更多錢。
在最新禁令影響下，許多新雲端業者開始拋售算力，算力交易平台Liquid Compute執行長Ronit Jain指出，目前已有大量新雲端業者聯繫公司，希望將原本租給中國大陸客戶的算力全數銷售回美國及歐洲市場，導致算力租賃價格直線跳水。
隨著租賃價格下滑，新雲端業者獲利將進一步被壓縮，同時又得投入高資本購買AI伺服器設備，可能將面臨獲利難以支撐擴建，又因業務單一而無法拿到貸款，承受巨大的資金周轉壓力。
馬斯克也在上個月25日指出，新雲端業者可能將面臨大規模整併及倒閉，原因就在他們只有出租算力這項營收，而目前債務市場對於這類企業的融資態度趨於保守。馬斯克認為，若公司缺乏AI資料中心以外的可觀營收，幾乎已無法從債務市場取得資金。
最直接的衝擊是原本租給中國大陸客戶的算力需求縮水，長約可能被取消，導致業者手中算力快速積壓，並被迫將算力轉向美國與歐洲市場出售。 因為租金下滑會先壓縮業者營收與獲利，卻又無法降低高額硬體與擴建成本，進而削弱現金流與償債能力，讓金融機構對放款更加保守。 馬斯克指出，這類企業過度依賴出租算力，缺乏AI資料中心以外的可觀營收；在債務市場轉趨保守下，若融資管道受阻，便容易出現整併甚至倒閉。
精華 FAQ
最直接的衝擊是原本租給中國大陸客戶的算力需求縮水，長約可能被取消，導致業者手中算力快速積壓，並被迫將算力轉向美國與歐洲市場出售。
因為租金下滑會先壓縮業者營收與獲利，卻又無法降低高額硬體與擴建成本，進而削弱現金流與償債能力，讓金融機構對放款更加保守。
馬斯克指出，這類企業過度依賴出租算力，缺乏AI資料中心以外的可觀營收；在債務市場轉趨保守下，若融資管道受阻，便容易出現整併甚至倒閉。
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