AI摘要 文章摘要整理： 美國擴大AI限制後，新雲端業者因中國客戶訂單流失而急售算力，租金下跌、獲利受壓，連帶使融資能力惡化，市場憂慮出現清算潮。

新雲端業者（Neocloud）在美國擴大AI限制令之下，營運恐陷入惡性循環，長約客戶取消訂單將導致手中算力積壓，算力租金受到衝擊，壓縮新雲端業者獲利，進一步影響金融機構放款評估，這場高槓桿算力租賃遊戲或許將面臨一輪清算。

不少產業大咖已示警新雲端業者壓力不小。SpaceX 執行長馬斯克 直言，新雲端業者業務過於集中，僅靠算力租借，恐再難借到更多錢。

在最新禁令影響下，許多新雲端業者開始拋售算力，算力交易平台Liquid Compute執行長Ronit Jain指出，目前已有大量新雲端業者聯繫公司，希望將原本租給中國大陸客戶的算力全數銷售回美國及歐洲市場，導致算力租賃價格直線跳水。

隨著租賃價格下滑，新雲端業者獲利將進一步被壓縮，同時又得投入高資本購買AI伺服器設備，可能將面臨獲利難以支撐擴建，又因業務單一而無法拿到貸款，承受巨大的資金周轉壓力。

馬斯克也在上個月25日指出，新雲端業者可能將面臨大規模整併及倒閉，原因就在他們只有出租算力這項營收，而目前債務市場對於這類企業的融資態度趨於保守。馬斯克認為，若公司缺乏AI資料中心以外的可觀營收，幾乎已無法從債務市場取得資金。