AI摘要 文章摘要整理： SpaceX收購美國800MHz關鍵頻譜案進入FCC審查，帶動其從衛星延伸至地面行動通訊布局，市場看好昇達科、華通等台鏈同步受惠。

全球首富馬斯克 打造衛星通訊「天羅地網」戰略邁大步，其掌舵的全球低軌衛星龍頭SpaceX 收購美國800MHz關鍵頻譜計畫，進入美國聯邦通訊委員會（FCC）實質審查，後續台鏈可望同步沾光。

業內認為，此舉將助益馬斯克開創「從天到地」全面覆蓋的衛星通訊網路，相關零組件需求隨之大爆發，帶旺昇達科、華通等台鏈。

台灣衛星相關業者分析，SpaceX從衛星邁向地面上的行動網路，對於台廠最擅長的「終端」需求將呈現爆發性成長。

昇達科是SpaceX重要夥伴，優先受惠。昇達科看好，全球低軌衛星建置需求持續擴大，帶旺公司營運，隨著既有客戶衛星部署規模擴大，相關毫米波通訊產品出貨同步增加，加上產品組合持續朝高附加價值、高技術門檻方向發展，該公司獲利能力顯著提升，前三季毛利率由去年同期的47%提升至55%，後市持續看好。

另外，隨著低軌衛星通訊與AI資料中心皆朝向更高傳輸容量、更高效能及更高精度的技術方向演進，為昇達科長期深耕的毫米波、太赫茲及相關高頻高速傳輸技術，開創更廣泛且具延續性的市場商機。

華通是全球衛星板龍頭，馬斯克打造衛星通訊「天羅地網」，對華通拉貨力道同步擴大。

華通10月合併營收87.83億元，連續二個月創單月新高；前十月合併營收709.08億元，年增14.33％，同期最佳。隨AI資料中心及低軌衛星需求成長，加上光模組mSAP新產能陸續開出，公司看好後續營運動能持續增強。

華通表示，因應全球客戶對AI資料中心基礎設施及新世代衛星通訊強勁需求，公司積極調整產品結構並擴大國內外產能布局，規劃2026年至2028年，連續三年資本支出均維持200億元以上高檔。

SpaceX「上天下地」持續拓展戰略布局，太空端部分，積極發射新一代V3衛星與太空AI衛星（星智；Starmind）；地面端積極取得800MHz關鍵頻譜，更傳出將租下全美8萬個行動基地台。

為了讓地面通訊更順暢，大搶通訊市場商機，SpaceX規劃以80億美元（約新台幣2,600億元）買下美國800MHz關鍵頻譜，該頻譜是位於低於1GHz以內的黃金頻段，不僅穿透性強，更涵蓋全美100%人口，是SpaceX未來掌握市場一大關鍵。

馬斯克高度重視這項頻譜收購案，他以「這是SpaceX在美國提供完整手機訊號覆蓋的最後一塊關鍵頻譜拼圖（This is the last critical piece of the spectrum）」，來形容此案的重要性。

即便這項關鍵頻譜收購，引發美國電信三雄Verizon、AT&T、T-Mobile聯手圍堵，意圖在FCC受理前，以程序封殺此收購案，惟根據FCC最新公告，已受理SpaceX收購頻譜案，意味美國電信三雄圍堵無效，最高主管機關已接受審理該併購案。