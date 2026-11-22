衛星發射量變多 太空船回收 炒熱商機
SpaceX星艦完成機械臂空中回收，被視為航太突破，若快速可複用落地，將大幅壓低入軌成本並推升衛星發射量，台灣零組件廠可望受惠。
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SpaceX星艦完成機械臂空中回收，被視為航太突破，若快速可複用落地，將大幅壓低入軌成本並推升衛星發射量，台灣零組件廠可望受惠。
SpaceX近期進行最新星艦（Starship）試飛任務，首次完成由「筷子」（發射台機械臂）在空中精準捕捉回收星艦飛船，被業界評為是航太技術「史詩級突破」，將大幅降低衛星發射入軌成本。
隨著衛星發射成本大降，未來衛星發射量將更多，對零組件需求同步放大，為昇達科、華通、啟碁等台灣衛星零組件業者帶來更大商機。
馬斯克日前指出，星艦完成由發射台機械臂在空中精準捕捉回收創舉，是「火箭歷史上的聖杯」。他說明，這項創舉的經濟意義在於，太空梭雖號稱可複用，但每次飛行後主燃料箱都要丟棄，剩餘部分的翻修周期長達約九個月，「基本上和重建沒兩樣」。而星艦的設計目標是像飛機一樣立即重飛—助推器落地，直接頂上新飛船起飛。
馬斯克估算，星艦全面快速可複用實現後，未來進入太空的成本可能只需要現在的百分之一、甚至千分之一。他直言，若成本不降到這個程度，在月球和火星建城市在財務上就是不可能的。
業界分析，過往傳統一次性火箭（僅能發射一次就報廢）送衛星等入太空軌道，每公斤入軌成本高達1萬至2萬美元，SpaceX的獵鷹九號透過部分回收及降低發射成本，每公斤入軌成本降至1,500至2,700美元。
業界分析，SpaceX最新星艦入軌成本大幅降低，發射周轉時間更從數周縮短為數天甚至數小時，單次載運量是上一代的十倍以上，短時間內，SpaceX就可以完成數萬顆衛星發射與入軌，對於建構數萬顆新一代V3星鏈以及百萬顆的太空AI衛星（星智；Starmind）更可望加速達標。
星艦首次由發射台機械臂在空中精準捕捉回收，成功完成試飛任務。業界認為這是航太技術的重要里程碑，也代表可複用火箭邁向更高效率的新階段。 因為星艦設計目標是像飛機一樣快速重飛，助推器落地後可直接換上新飛船再發射，省去大量翻修與丟棄成本，讓進入太空的費用有機會降到現行的1/100甚至1/1000。 隨著發射成本下降、衛星發射量增加，對零組件需求會同步放大，台灣的昇達科、華通、啟碁等衛星零組件業者可望受惠，並參與更多星鏈與太空AI衛星建置商機。
精華 FAQ
星艦首次由發射台機械臂在空中精準捕捉回收，成功完成試飛任務。業界認為這是航太技術的重要里程碑，也代表可複用火箭邁向更高效率的新階段。
因為星艦設計目標是像飛機一樣快速重飛，助推器落地後可直接換上新飛船再發射，省去大量翻修與丟棄成本，讓進入太空的費用有機會降到現行的1/100甚至1/1000。
隨著發射成本下降、衛星發射量增加，對零組件需求會同步放大，台灣的昇達科、華通、啟碁等衛星零組件業者可望受惠，並參與更多星鏈與太空AI衛星建置商機。
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