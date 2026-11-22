財政部長貝森特。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 美國財長貝森特再度批評輝達法遵文化，稱黃仁勳已是外部人士，並要求釐清公司是否存在不符法規行為及責任歸屬。

曾公開說輝達（Nvidia）董事會應從外部尋找新執行長的美國財政部長貝森特 今天表示，「黃仁勳 現在已是外部人士。」他認為黃仁勳與中國間諜的說法是轉移焦點，應探究是輝達法遵文化出問題，還是個人缺失問題。他仍在等待輝達的說明。

貝森特（Scott Bessent）22日出席哥倫比亞廣播公司（CBS）週日晨間政論節目「面對全國」（Face the Nation）節目訪談。

主持人布瑞南（Margaret Brennan）詢問，總統川普（Donald Trump）已公開說輝達（NVIDIA ）前執行長黃仁勳應該回任，但貝森特表示董事會應從外部聘請新執行長。川普是否瞭解他提及的國安與規管風險？

貝森特回應：「黃仁勳現在已是外部人士了。」

布瑞南追問：「我知道總統曾說黃仁勳應該回任。」

貝森特說，他曾經說輝達董事會應該從外部尋找人選，黃仁勳「現在已經在外面了」。他表示：「我們會瞭解哪個層級的人知道事件，較低層級、中階層級，還是最高層級？相信輝達調查委員會已快速動作，會提出完整有力的答案。」

布瑞南再問：「你是否認為黃仁勳回任是好主意？」貝森特說：「我們必須找出責任歸屬，追查公司哪些惡意人士要為不符法規行為負責。」

布瑞南問道：「所以你認為這件事和報導所指，與黃仁勳有關係、涉及中國國安的黃樂（Alice Huang），根本是兩回事？」

貝森特說：「是的，我認為這是轉移焦點。你知道，重點在於這究竟是他們內部法遵文化習慣出了問題，還是個人缺失的問題。」

布瑞南說：「與一名被指為中國間諜之間的（個人缺失）。」貝森特說：「我認為他（黃仁勳）當時不知道她（黃樂）是所謂的間諜。」

貝森特早前質疑輝達有「不符法規」的文化，可能為了提升營收利潤推動看似非法的銷售。他要求輝達10天內回覆，布瑞南問輝達是否已說明？

貝森特表示還沒有收到，但他的質疑指得是「可能有」。他說，輝達臨時管理層與律師已聯繫行政部門，「我們需要知道答案。輝達應盡快行動，他們是否對這些問題過於隨興？如果確實如此，錯誤在哪？只有這樣才能繼續前進。」

近期美國媒體持續報導，輝達做生意有握手成交的文化，無須書面合約記錄。布瑞南問道，監管機構如何能知道執行長的所作所為？

貝森特重申，這要調查誰負責公司法遵工作，「通常是法務部門、法務長辦公室，所以我們會看看他們怎麼說」。他表示，以這種規模的交易而言，口頭協議不是不能追查，總會有帳單記錄資金流動，「雖然可能沒有長達百頁的文件，但還是可以從中瞭解到底發生了什麼事」。