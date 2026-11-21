黃仁勳因婚外情牽涉疑似間諜的中國籍女商人而辭去Nvidia要職。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 黃仁勳去職與美國加強AI晶片出口管制，讓市場對AI資金鏈、技術路線與供應鏈前景出現震盪，但台廠多認為需求仍在、訂單可望延續。

近期人工智慧（AI）產業雜音紛陳，黃仁勳 因婚外情牽涉疑似間諜的中國籍女商人而辭去Nvidia輝達 (另稱英偉達)要職後，美國嚴控中國取得AI先進晶片並對東南亞出口管制，美國國會更罕見公開晶片出口許可資料，川普政府恐更嚴格審查AI晶片出口流向。

儘管輝達設立國安出口管制監督委員會，並宣告Hopper晶片停止銷售中國，且為穩定軍心，宣示擴大合作台廠供應鏈 增加產能，支援AI基礎設施建置。不過市場對AI產業前景信心動搖，美股4大指數、台灣、韓國和日本等AI供應鏈概念股持續重挫。

黃仁勳去職為何對全球AI產業發展投下震撼彈，美國啟動那些機制嚴控監管AI產業，以及台廠供應鏈對於AI產業前景和2027年營運看法為何，以下是整理一次看。

一、近年哪些重大事件引發市場擔憂AI產業前景？

1、2025年4月，美國總統川普（Donald Trump）祭出對等關稅，市場開始擔憂衝擊AI產業發展及供應短鏈布局。

2、在黃仁勳推動下，2025年下半年起迄今，輝達積極投資Open AI、Anthropic、甲骨文（Oracle）等AI軟體及模型公司、以及CoreWeave等出租AI算力的新興雲端服務商（neoclouds），建立「循環融資」的AI基礎設施融資平台。

輝達也向華爾街金融巨擘遊說籌資或建立融資平台，擴展AI基礎建設和資料中心。市場擔憂，一旦資金流動性風險增加、或是獲利報酬不如預期，可能衝擊AI產業資金鏈、動搖全球金融體系穩定。

3、美國雲端巨擘（CSP）包括Alphabet、亞馬遜（Amazon）、微軟（Microsoft）、臉書（Facebook）母公司Meta等，加上甲骨文、SpaceX、Open AI等AI企業，近年大舉擴充資本支出加速AI投資軍備競賽，市場憂心自由現金流及變現能力不足，鉅額支出影響獲利回報。

4、今年9月起多家AI公司離職研究員示警「AI末日論」，擔憂AI產業開發無法掌控的系統，引發AI應用安全疑慮，數家AI新創公司呼籲放緩AI發展並成立標準機構，也有AI巨擘和新創企業反對AI放緩發展論。

二、黃仁勳辭職後為何造成全球AI產業動盪？

1、因婚外情衍生疑似中國間諜和國家安全疑慮，黃仁勳在11月中旬辭去輝達總裁、永久執行長及董事職務，黃仁勳是輝達共同創辦人，持股約3.61%，是輝達第4大股東。

2、黃仁勳的地位不僅如此，他是輝達先進AI技術路徑藍圖的領航者，他一手主導打造輝達成為全球AI產業發展的核心，並建立AI產業生態系。

3、黃仁勳與台灣、韓國的AI供應鏈關係密切，許多合作計畫均由他牽線磨合，他更是美國AI基礎設施融資平台的總舵手，輝達被市場稱為「AI界央行」。

4、黃仁勳與川普關係密切，黃仁勳多次表態支持川普人工智慧政策，並主張持續向中國銷售晶片，有助讓中國客戶持續仰賴美國技術。黃仁勳與世界主要國家總統及總理、半導體電子科技巨擘維持良好互動。外界更解讀黃仁勳可影響川普重大決策。

黃仁勳去職，市場擔憂全球AI產業發展缺乏關鍵領袖主導整合，前景增添更多不確定性，也質疑AI融資平台運作出現變數，市場信心開始動搖，衝擊全球AI產業和供應鏈估值大縮水。黃仁勳去職後，也明顯改變美國晶片輸出政策，加速美國嚴控晶片出口及對中國禁令。

三、美國和輝達如何嚴控AI晶片監管和出口？

1、美國商務部已發布新規擴大管制範圍，除了過去限制AI晶片及伺服器輸往中國、或中國企業在海外設立的子公司資料中心外，也將「提供雲端算力服務給中國客戶的第三國資料中心」納入管制，防止第三國遠端存取先進AI晶片。新規也要求新加坡、泰國、馬來西亞、印尼及巴西企業，若要取得最先進晶片，須向美國申請出口許可。

2、輝達17日成立國家安全與出口管制監督委員會，負責在董事會層級監督公司的國安政策、出口管制遵循情況，以及全球貿易風險管理。

3、輝達代理執行長克瑞斯（Colette Kress）在財報電話會議中表示，輝達不再向中國出貨Hopper資料中心晶片。

她並透露，輝達將重新審視評估融資對象，規畫將土地、電力及資料中心建築主體列為優先重要的融資項目，融資基金將扮演更重要角色，輝達也持續與實力雄厚的現有客戶合作。外界解讀輝達可能開始規畫縮緊融資作業。

4、美國國會議員18日表示，黃仁勳將於12月1日赴聯邦眾議院3個委員會接受約談。

5、美國聯邦眾議院外交事務委員會（House Foreign Affairs Committee）19日罕見公布細節，川普政府在2025年12月至2026年5月間，批准輝達及超微（AMD）向中國企業出口近88萬顆先進人工智慧（AI）晶片，為嚴格審查AI晶片出口施加壓力。

四、AI產業面臨混沌變局，輝達與供應鏈關係如何？

1、黃仁勳去職後，輝達持續擴大與台灣供應鏈合作，18日宣示透過現金投資供應鏈或簽訂多年長約等方式，擴增載板、先進封裝、晶圓及委託製造等製造產能，支援AI基礎設施建置，包括台積電、鴻海、矽品、京元電、景碩、欣興等台廠位列其中。

2、觀察輝達技術發展進程，多名半導體業界人士接受中央社記者詢問表示，輝達在Blackwell、Rubin、Feynman等既有高階技術藍圖路線進展不變，繪圖晶片（GPU）迭代速度不會放緩，但特殊應用晶片（ASIC）陣營發展可能受惠加速，趁機搶食大餅。

3、展望AI產業前景與訂單需求，多位供應鏈台廠高階主管表示，AI產業「大水庫」需求存在，AI產業前景不會泡沫，供應鏈資源分配不會出現明顯挪移變化。由於供應鏈技術門檻高，以此建立「護城河」效應，預期到2027年訂單無虞，部分量產訂單甚至看到2028年。

4、展望美國AI發展速度及美中關係，半導體封裝測試供應鏈高階主管表示，留意美國在AI資料中心（AIDC）建置速度是否放緩，預期美國和中國在AI「算力即國力」的競爭態勢將更加劇。

5、產業人士也提醒，持續關注輝達代理執行長克瑞斯的領導風格，未來輝達與供應鏈台廠之間的互動磨合與合作模式，是否產生變化。

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