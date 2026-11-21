科技股本周大翻車 Nvidia跌23% 但這三檔史坦普成分股跌更慘
美國科技股本周遭遇大幅拋售，輝達周跌近23%，但Sandisk等3檔史坦普成分股跌幅更深，資訊科技類股成為重災區。
AI摘要
文章摘要整理：
美國科技股本周遭遇大幅拋售，輝達周跌近23%，但Sandisk等3檔史坦普成分股跌幅更深，資訊科技類股成為重災區。
美國科技股本周大翻車，資訊科技（IT）股位於賣壓海嘯第一排，陷入醜聞風暴正遭各方調查的輝達（Nvidia）全周股價跌幅逾20%，但另有三檔史坦普500指數成分股跌得比輝達還慘。
MarketWatch報導，輝達20日（周五）股價再摔14%，周線跌幅將近23%，且已從10月初攀抵的巔峰滾落47%。光是過去七個交易日，市值就了蒸發1.16兆美元，反映多重利空罩頂，除了前執行長黃仁勳因外遇醜聞辭職外，輝達還面臨證券交易委員會（SEC）等單位調查。
美股道瓊工業指數20日下跌1.9%，史坦普500指數和那斯達克綜合指數分別重挫3.7%和5.3%。同日，史坦普500資訊科技類股跌7.1%，費城半導體指數更暴跌10.7%。
檢視史坦普500指數各類股周線跌幅，可知跌勢普遍見於各類股，但IT股首當其衝，災情最慘重。其次是通訊服務類股，知名成分股包括Google母公司Alphabet和臉書母公司Meta Platforms。
根據FactSet的資料，過去一周來，史坦普500指數94%的成分股收跌，其中111檔跌幅在10%以上，35檔跌幅至少15%，11檔周線跌20%（含）以上。
這11支遭賣壓衝擊最大的個股，按周線跌幅排列依序是：Sandisk（周線跌幅28%），Bloom能源（跌26%），美光科技（跌24%），輝達（跌22.9%），Lumentum（跌22.8%），Freeport-McMoRan（跌22%），Marvell Technology（跌22%），Intuit（跌21%），超微（跌21%），Robinhood Markets（跌20%），以及Coinbase Global（跌20%）。
輝達周五再跌14%，周線跌近23%，且自10月初高點回落47%。除市場賣壓外，還因前執行長黃仁勳外遇醜聞與SEC等單位調查，導致信心明顯受挫。 史坦普500資訊科技類股本周跌勢最重，單周下跌7.1%，費城半導體指數也暴跌10.7%。市場拋售主要集中在科技與晶片族群，顯示資金快速撤離高波動標的。 周跌幅最重的是Sandisk跌28%，其次是Bloom能源跌26%、美光科技跌24%。另有Lumentum、Marvell、Intuit、超微、Robinhood與Coinbase等多檔個股也跌超過20%。
精華 FAQ
輝達周五再跌14%，周線跌近23%，且自10月初高點回落47%。除市場賣壓外，還因前執行長黃仁勳外遇醜聞與SEC等單位調查，導致信心明顯受挫。
史坦普500資訊科技類股本周跌勢最重，單周下跌7.1%，費城半導體指數也暴跌10.7%。市場拋售主要集中在科技與晶片族群，顯示資金快速撤離高波動標的。
周跌幅最重的是Sandisk跌28%，其次是Bloom能源跌26%、美光科技跌24%。另有Lumentum、Marvell、Intuit、超微、Robinhood與Coinbase等多檔個股也跌超過20%。
上一則